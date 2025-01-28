年尾除夕的團年飯是農曆新年最重要的習俗，不管離家多遠的人都會趕回家與家人團聚，是一家人團聚在一起的日子。團年飯除了慰勞大家在過去一年的辛勞，亦有迎接新歲以及來年豐衣足食的意思。既然團年飯寓意如此深遠，那麼它的菜式也需花點心思。傳統上團年飯的食材講究珍稀度，不過有機會較難消化甚至比較高脂高鈉。迎接新年不如嘗試以新方式烹調團年飯，小編為大家盤點了10款平價又在街市常見的超級食物以及搜羅了相關的團年飯食譜，在新一年打好身體健康的基礎，才有力量建立更美好的將來。



超級食物有多「超級」？

超級食物是一個非醫學用詞，在二零一九年《 今日醫學新聞》將超級食物家定為以最小的熱量提供最大營養益處的食物，它們富含維他命、礦物質以及抗氧化劑。而由於超級食物的營養密度高，熱量低，適量地多吃一點對身體健康有更大的幫助，例如富含抗氧化的天然分子，有助於中和體內的自由基。自由基是能量生產的自然副產品，可以對身體造成破壞。抗氧化劑分子能減少或逆轉自由基的影響，而自由基與心臟病、癌症、關節炎、中風健康問題有密切聯繫。不過超級食物非萬能，只是比其他食物營養價值更高，想擁有健康的身體還需要以均衡的飲食習慣為主。

10款超級食物作團年飯材料

豆類：豆類價格低廉但種類繁多，不論家常小菜還是甜品甚至飲品都經常看到它們的蹤影。豆含有豐富的植物性蛋白質，而且熱量低，可以健康地增肌減脂，另外它的膳食纖維富飽足感，並有助腸道蠕動。另外豆類的大豆異黃酮能降低脂質以及醣類的吸收，因而也對預防心血管的疾病有一定的幫助。除了豆本身的營養之外，豆類製品也有各有豐富的營養的價值，例如豆腐因為製作過程加入含鈣離子的凝固劑如石膏，所以豆腐也有補鈣的效果。

大白菜是美國癌症醫學會所推薦有助抗癌的其中一種蔬果

大白菜：大白菜是美國癌症醫學會所推薦有助抗癌的其中一種蔬果，而且含有豐富鈣質媲美深綠蔬菜，大白菜內除了鈣質，還有豐富的維他命C，可以維持免疫功能正常之外，還可以美顏以及降低身體膽固醇的功能，另外亦有其他營養素如葉黃素、葉酸、吲哚、異硫氰酸鹽、蘿蔔硫素、胡蘿蔔素等等，在菜外圍的菜葉含豐富的維他命，而靠近中心點的菜葉則有豐富礦物質以及可助眠的GABA傳導物質。

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藜麥：藜麥含有豐富的鋅、錳、鉀、鎂、類黃酮、植源性多不飽和脂肪酸等等多種營養素，鋅可以促進生殖系統健康以及加快傷口癒合；錳宥助調節血糖，促進分解脂肪以及膽固醇；鉀可以維持體內的水分的平衡，穩定血壓以及促進心臟功能的健康；鎂可以保護血管免吸收有害物質，而類黃酮則可以幫助血液循環。除此之外藜麥含有高纖維碳水化合物，可以緩慢消化過程並降低飢餓感，是修身減重人士的摯愛。

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南瓜：南瓜內含豐富的維他命C可以幫促進身體生成膠原蛋白，讓皮膚保持彈性；還有β-胡蘿蔔素可幫助身體製造維他命A，預防視力問題，葉黃素以及玉米黃素可以幫助降低患上白內障的風險。南瓜也含有不同的抗氧化物質例如β-隱黃素以及α-胡蘿蔔素，可以對抗自由基降低患上慢性疾病的風險，同時南瓜亦可提供高飽足感，幫助降低食慾。

三文魚有豐富的omega-3脂肪酸

三文魚：三文魚有豐富的omega-3脂肪酸，omega-3脂肪酸是維持身體機能的一種多元不飽和脂肪酸，而且無法靠身體自行產生，它可以降低心臟病致命的風險，維持心血管的健康，並減少內臟脂肪的積聚。而DHA是omega-3脂肪酸的一種,有助增強記憶力以及降低患上腦疾病的風險。除此之外三文魚亦含豐富的蛋白質，協助身體修補以及建立組織。

薑黃最為人所熟知的是它的絕佳的抑制身體發炎的效用

薑黃：薑黃主要種植以及生長在在印尼以及南亞的地方，是一種常見的薑科植物，人們通常會使用它的莖部位置，一般會用來使用為咖哩的香料或布疋的染料。薑黃最為人所熟知的是它的絕佳的抑制身體發炎的效用，例如腸胃炎、心血管疾病、關節炎甚至頭痛都有一定的紓緩效果。除此之外薑黃也有抗氧化的效果，可以對抗自由基帶來的破壞。另外薑黃原來也能幫助降低體脂並加快新陳代謝，維持消化系統功能的健康。

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牛油果：牛油果曾被稱為「世上營養最豐富的水果」，因為它小小的一顆就擁有豐富的鎂、鉀、葉酸等營養以及礦物質，還有維他命C、 A 、E，可以幫助修復皮膚屏障，以及蛋白質和膳食纖維等等。牛油果本身含有的脂肪達六至七成都是不飽和脂肪酸，有助降低血管中的壞膽固醇。除此之外還有豐富的抗氧化劑，可以抵抗自由基對抗衰老。不過由於牛油果也擁有大量維他命K，本身患有心臟問題人士不能吃過量，有低血壓以及低血糖的人士也要小心食用的份量。

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番茄：番茄一年四季總看到它在飯桌，它強大的茄紅素能協助身體生成不同的激素，降低患上胃癌、攝護腺癌的風險，同時有助改善膽固醇問題以及心血管方面的問題，並可以改善牙周病的問題。茄紅素亦是其中一種類胡蘿蔔素，是強效的抗氧化物可避免皮膚受紫外線侵害之外，也能對 抗自由基延緩衰老。

菇：菇類有豐富的營養素，除了含水量高，還有蛋白質，以及多種人體所需的氨基酸以及多醣體，可以幫助降低患癌的風險，以及增強免疫力。不同的菇種的營養也有些分別，例如蘑菇中的礦物質及膳食纖維豐富，並可以提升T淋巴細胞的功能,以及降低膽固醇水平。同時蘑菇能預防中風，有助降低高血壓的作用。至於香港人常用於熬湯的猴頭菇蛋白質含量高，並有多達17種胺基酸如鉀、磷、鈣、鎂、維他命B2、葉酸等微量元素。

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橙：橙的成份主要是碳水化合物和水，而葡萄糖、果糖和蔗糖都是主要存在橙的碳水化合物，也是橙甜味的來源，雖然橙糖分多，不過它的GI值（升糖指數）僅介於31~51，因為橙富含多酚以及纖維，還能幫助控制血糖。橙中的類黃酮（Flavonoids）、特別是橙皮苷（Hesperidin）這個成份，對於預防心臟病有正面效果；臨床實驗更發現，持續喝橙汁4周，有抗凝血的效果，血壓也會顯著地降低。另外，研究證實，攝取柑橘類的纖維，能夠降低膽固醇濃度，讓心臟更健康。

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資料來源：網上食譜