健康飲食｜會做運動血管卻比同齡老10歲？醫生揭2飲食習慣惹禍

台灣張姓男子一直以來有運動習慣，但最近進行健康檢查，發現每項檢驗結果幾乎都是紅字，尤其是肝功能、腎功能、血糖都有問題，動脈硬化檢查也發現，血管比同年齡的血管老了將近10歲，而造成身體亮紅燈的禍首竟是1習慣惹禍。



台灣科博特診所院長劉博仁指出，張先生平常有運動習慣，沒想到最近一次健檢發現肝、腎、血糖都拉警報，而且動脈硬化檢查發現血管老化指數增加，與同年齡族群相比，血管老化將近10歲，由於張先生拿到報告後非常緊張，因此趕緊求診就醫。

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愛吃過鹹與過油，水卻喝太少 身體毒素會無法代謝

劉博仁分析，張先生雖然有在運動，但是太愛吃重口味食物，尤其經常攝取比較鹹的食物，水又喝得不夠。當水喝得不夠，又喜歡吃過鹹及過油食物，身體的毒素代謝不掉，血管會承受許多衝擊，如高鹽、高油脂等，身體老化自然就會變快。

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每日喝足夠水量逆轉指數 血管變年輕

所幸後來張先生按照指示，每天喝水2500cc，吃飯也特別注意不要太油、太鹹。經過3個月後再檢查，指數有將近一半恢復正常，動脈硬化的年齡比當初年輕了5歲，之後再持續努力改善即可。

劉博仁提醒，雖然自己鼓勵民眾多喝水，但也不是無限上綱。最好一日喝水量是體重乘上33cc；如果水喝過多，例如一次性喝水超過2000cc，或是一天喝水超過5000cc，甚至是6000cc以上，可能會造成血鈉過低。

缺水8大症狀：（按圖👇👇👇）

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鈉太低也會影響神經功能，如果血鈉低於130mEq/L，就會開始出現輕度的疲勞感，低於120mEq/L會出現頭痛、噁心、嘔吐症狀，如果低於100mEq/L，可能造成死亡。

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