心臟病｜睡覺時胸悶心悸屬心血管抽筋？40歲後好發4族群要小心

27歲的游小姐患有甲狀腺亢進，常在睡覺時感覺胸悶、心悸、甚至被痛醒，經檢查後發現心肌缺氧，再以心導管心血管痙攣誘發檢查，確診為「心血管痙攣」，服藥後夜間不適症狀終於緩解。台灣台北醫學大學教授暨雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心血管痙攣常在休息或睡眠時發作，除影響睡眠之外，還可能造成心肌梗塞與猝死，呼籲民眾提高警覺，有症狀時務必儘速就醫。



心血管痙攣辨別關鍵：休息或睡眠中胸悶

近日全台灣溫度驟降，天冷更容易誘發心肌缺氧。洪明佑表示，心肌缺氧常見的機轉有兩種，一種是運動時因血液供給不及的供給缺氧，另一種則是在非運動時，由心血管痙攣等原因引起的需求缺氧，據國際醫療科學期刊（IJMS）研究顯示，台灣急性冠心症患者中，有高達57%的患者患有心血管痙攣，顯示心血管痙攣與心肌缺氧具高度相關性。

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心血管痙攣（俗稱心血管抽筋），是指心血管平滑肌不正常收縮，使血管的全部或部分狹窄，導致患者突發性心肌缺氧，若不事前預防或及時投藥，更將引發心絞痛（INOC）或心肌梗塞（MINOCA），嚴重者甚至會導致昏厥、心衰竭及猝死。

洪明佑表示，要分辨是否為心血管痙攣可從兩方面觀察，首先心血管痙攣好發於休息及夜間睡眠時，再者心血管痙攣發作時，患者的血壓通常偏低且心跳偏慢，與心血管阻塞導致血壓升高與心跳加快明顯不同，民眾一旦有以上症狀，都應儘速就醫。

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心血管痙攣好發於40至70歲 吸煙、喝酒族更需注意

心血管痙攣好發族群介於40至70歲，其中吸煙、喝酒、服用興奮劑藥物或甲狀腺亢進等都會增加心血管痙攣風險。目前證據顯示心血管痙攣是心血管阻塞和糖尿病的前兆，早期發現可避免心血管阻塞。

臨床常以口服鈣離子拮抗劑或口含硝化甘油做及時治療，透過抑制心血管平滑肌的收縮，達到緩解心血管痙攣的作用。洪明佑也提醒，心血管痙攣的成因非常多，避免吸煙、熬夜、焦慮、抑鬱、多注意保暖，並保持良好的生活習慣仍是遠離心血管痙攣的最佳方法。

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心導管心血管痙攣誘發檢查全球目前無死亡或嚴重副作用案例

洪明佑表示，不論是心電圖、超聲波還是電腦斷層都只能當輔助，心導管心血管痙攣誘發檢查是心血管痙攣的唯一診斷方式，檢查時直接投藥於冠狀動脈，大幅縮短藥劑抵達心臟的路徑，劑量為靜脈投藥檢查的10分之1，且全球無任何中風、心肌梗塞或死亡等嚴重副作用案例，唯一的副作用是心律不整，但都可自行或用藥治療恢復，鼓勵民眾應積極就醫，避免延誤治療、危害健康。

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