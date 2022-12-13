中風｜冬日低溫易發生出血性中風？做齊5要點保持血管彈性

當冬日冷氣團悄悄來襲，濕冷的天氣加上劇烈的氣溫變化，讓中風危機也不知不覺找上門。腦血管疾病居台灣人十大死因第4位多年，年輕人罹患腦中風的比例更是逐年飆升。



中風可分為「缺血性（梗塞性）中風」和「出血性中風」兩大類，前者一年四季皆會發生，後者則在冬天更常見。這是因為伴隨冬日低溫刺激，早晚與室內外溫差大，易引起血管收縮或造成血壓波動，因而增進了腦部血管破裂的機率。

5點守護血管彈性（按圖看清👇👇👇）

+ 9

高血脂促血管阻塞 血壓上升就破裂

中風的成因不只在於氣候變化，肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、心臟病、煙酒等都是其危險因子。當血液中過量的膽固醇沉積在血管壁，脂肪斑塊堆積使得血管狹窄，形成所謂的「動脈粥狀硬化」，若斑塊被血流沖落而塞住了腦血管，組織血液灌流不足，使腦部缺氧發生功能障礙；而血管硬化讓血管壁變得更加脆弱，一旦血壓突然飆升很有可能破裂。

現代人工作型態趨於靜態，長時間久坐而活動量減少，加上飲食精緻化，偏好高油、高鹽、高糖食物，不良的生活習慣容易造成體內發炎，傷害血管壁。多數民眾以為中風僅是老年人的專利，如今卻有年輕化的趨勢，想要逆轉血管年齡，營養師建議從5大點做起。

5點守護血管彈性

1. 控制鹽分

口味太重鹹的食物有較多的鹽分，易攝取過量的鈉而造成高血壓，飲食上應以清淡為原則，不做多餘的調味，用餐時少淋湯汁，並減少食用罐頭、醃漬物等加工品，以新鮮的原型食物為優先。

2. 多吃高鉀食物

鉀離子是身體重要的電解質，和鈉離子相互作用，可以調節體液、控制血壓。平時除了降低鹽分（鈉離子）攝取，不妨補充些高鉀食物平衡，例如：哈密瓜、奇異果、車厘茄、番薯葉、菠菜、薯仔等，幫助血管放鬆。

相關文章：【腳中風】腳白麻痺3徵兆把握黃金6小時免截肢 預防3招空中漫遊👇👇👇

+ 7

3. 減少飽和脂肪酸

飲食中的飽和脂肪酸進入人體後，易促進肝臟合成血膽固醇，當壞膽固醇過量而氧化，動脈粥狀硬化的風險也隨之提升。紅肉、乳製品、動物油、棕櫚油、椰子油是常見的飽和脂肪酸來源，應減少食用頻率，增加植物性食物攝取。

4. 攝取單元不飽和脂肪酸

為預防中風並非所有油脂都要一概拒絕，比起無油，攝取好油更能守護血管健康。單元不飽和脂肪酸能夠降低壞膽固醇生成，抑制體內的發炎反應，且油品相對穩定不易氧化，可以改用橄欖油、芥花油、菜籽油、芝麻油等進行烹調，或在飲食中加入一小把堅果。

5. 多吃高纖、抗氧化食物

膳食纖維不易被人體消化分解，它能吸附油脂，與膽酸結合併排出體外，促進體內膽固醇的代謝；此外蔬果數種繽紛的植化素，具有很強的抗氧化力，可以避免血管受自由基侵襲而老化。每日儘可能吃上不同顏色的蔬果，纖維量和防護力更全面。

▼4種簡易自測血管健康程度的方法（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 12

相關文章：30歲血管漸老化小心阻塞致中風 4種自測血管健康法一摸腳背就知

營養師提醒，冬天天氣寒涼不少人會吃鍋暖身，年末將至也有許多聚餐，除了注意保暖避免劇烈溫差，飲食也不能肆無忌憚，謹記上述5大要點，保持血管年輕，才不會讓中風提早報到。

延伸閱讀：

新陳代謝下滑如何保健？營養師帶你認識納豆紅麴功效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」