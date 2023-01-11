癌症｜食慾不佳致營養不良妨礙治療？癌友飲食4原則維持飲食均衡
撰文：Heho健康
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癌症治療是條漫長的辛苦戰役，接受治療容易使癌友們食慾不佳、沒有胃口進食、味覺改變導致不想吃東西。但營養不良卻使得癌症治療更為難以進行。
癌友在治療期間，常發生一些食補迷思，包括，不好好吃飯只吃營養保健食品、只喝湯類不吃肉、完全茹素蛋奶都捨棄等狀況，事實上， 單一、不均衡的營養補充方式，反而造成營養不良。
癌友飲食4原則（按圖👇👇👇）
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1. 少量多餐：食慾不佳的狀況下， 不必強行一次吃下足夠量，可以少量多餐、分次進食。
2. 挑選營養價值高的食物：癌友飲食應質重於量，因此，食物的營養價值應該比平時攝取的高，可諮詢營養師，針對每個癌友的狀況設計菜單。
3. 避免只攝取單一營養：營養均衡是癌友營養攝取的基礎，別相信單一飲食對抗癌有益， 反而偏廢了其他營養素攝取，將會導致營養不均衡。
4. 適時補充專用營養品：從食物中吃到足量營養素，對一般人而言都相當困難了，更別說是癌友。建議可諮詢營養師，適時補充癌友專用營養品。
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其實癌症病人不需要特別進補，只要維持飲食均衡即可。根據每個人的體型和活動量，依需求增減攝取量，每日飲食所需的份量，約3～6碗飯；1～2杯牛奶，4～6份蛋、豆、魚、肉類；3～5碟蔬菜，2～4個水果；2～3湯匙的油。
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