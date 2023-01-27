汽水｜飲無糖可樂比較健康？無糖汽水或致肥胖 代糖的4個潛在害處

「你正在減肥，成效還不錯。但現在你遇上一個問題，你太愛飲汽水了。在健康同口腹之欲的權衡之下，你選擇了無糖汽水，因為你覺得無糖汽水不會使你的身形再次暴漲……但事實真的如此嗎？」



自汽水發明以來，一直都是世界上甚受歡迎的飲料，彷彿它有一種神奇的吸引力，令很多人都無法抗拒其清爽涼快的口感。但近年來，健康意識抬頭，對於熱量控管越來越敏感，為此不少廠商推出「無糖」、「零卡」的汽水為更「健康」版本，試圖希望令減少糖攝入量或控制體重的群體仍然會購入自己的產品。但無糖汽水真的比較健康嗎？

無糖汽水的成分是什麼？

其實市面上的的無糖汽水，其實大部分的成分上都是差不多的，基本上就是碳酸水、焦糖色素、磷酸、香料。而無糖汽水與一般汽水的的成分上最大的差別就在糖的選用。

如果認真觀看無糖汽水的成分表，可以發現以下這些成份的存在：

1. 阿斯巴甜（Aspartane）



2. 醋磺內酯甲（ACE-K）



3. 蔗糖素（sucralose）



以上 3 種都屬於「人工甜味劑」，也就是俗稱的「代糖」，它們都是非營養性甜味劑，因為人體無法吸收此種人工甜味劑，所以不會有熱量的產生，達到零熱量的效果。

無糖汽水的潛在害處

1. 它會讓你的身體製造胰島素



因為無糖汽水無糖，所以人們很自然地認為它有助減肥。然而，研究表明使用人造甜味劑和飲用大量無糖汽水反而會增加癡肥和代謝綜合症的風險。

胰島素是由胰臟分泌，與人體如何儲存糖份有關。當人體感覺到甜味時，就會期待有相應的卡路量吸收，但因無糖汽水只含稱為「代糖」的人造甜味劑而不含卡路里，或會改變甜味感受器、擾亂大腦的信號，造成脂肪囤積、暴飲暴食。一項為期8年的研究發現，每週飲用人工甜味飲料的人超重和肥胖的風險幾乎增加了一倍。

2. 無糖汽水與體重增加有關



一些研究表明，大腦對人造甜味劑的反應與對含糖糖果的反應非常相似。經常攝入它們可能會導致對高熱量食物（如含糖食物）的渴望增加，像是含糖飲量、蛋糕餅乾等的渴望增加，導致體重增加的機率更大了！

3. 損害腎臟健康



飲用無糖汽水與增加患慢性腎病的風險有關。無糖汽水磷含量高，這可能會增加腎臟的酸負荷。最近的一項研究顯示，與每週飲用少於1杯無糖汽水的人相比，每週飲用超過7杯的人患腎病的風險幾乎增加了一倍。雖然有研究指出，飲用無糖汽水的人患腎結石的風險略有增加，但風險遠小於飲用普通汽水的風險。儘管如此，無論普通汽水還是無糖汽水都對腎臟毫無益處。

4. 增加糖尿病風險



無糖汽水不含糖，但對於希望控制血糖的人來說，它所含的糖替代品不一定是更健康的選擇。研究發現，含有人工甜味劑的飲料不會降低患糖尿病的風險，這是因為人造甜味劑或會改變腸道細菌組成，引起葡萄糖耐受不良，長期飲用更會導致代謝綜合症和糖尿病。

大量研究顯示，攝入過份的糖份都對人體有害，不管是真實的糖，還是人工甜味劑。如果是想要攝取咖啡因來提神的話，最好是攝取無添加任何糖份的黑咖啡，或是茶來替代。戒掉一個習慣絕非易事，但專家建議，從飲食中完全戒掉蘇打水會對您的體重和健康產生深遠影響。