堅果飲食｜吃核桃有助抵抗壓力？研究：有助促進大腦和腸道健康

一項針對大學生在學習期間的最新臨床試驗指出，核桃攝取對心理健康和身體健康的生物標記有正面影響，壓力大的學生或許可以嘗試在下一次考試前的幾週在日常飲食中添加核桃。



世界衛生組織最近表示，至少有75%的心理健康障礙影響24歲以下的人，大學生特別容易受到心理健康問題的影響。心理健康障礙在大學生中很常見，會對學業成績和長期健康產生不利影響。

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這項發表在《營養》（Nutrients）期刊、由南澳洲大學（University of South Australia）執行的研究表明，核桃可能會抵消壓力對腸道微生物群的影響，尤其是對女性來說效果更明顯。

南澳洲大學臨床與健康科學副教授Larisa Bobrovskaya博士表示，這些結果增加了愈來愈多的證據，將核桃與改善大腦和腸道健康連結起來。學生在整個學習過程中都會經歷學業壓力，這對他們的心理健康有負面影響，在考試期間特別脆弱。

▼8種補腦食物（按圖👇👇👇）

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核桃中的營養素可促進大腦和腸道健康

分為治療組和對照組的80名學生於為期13週的大學學期中，在考試期間和考試後2週分別進行了3次臨床評估，治療組的人在這3次評估之間每天食用核桃。結果發現，那些每天食用大約半杯核桃的人，在心理健康指標方面有所改善，而從長遠來看，核桃攝取也顯示出改善的代謝生物標記和整體睡眠品質。

對照組的學生在考試前的壓力和抑鬱程度增加，但治療組的學生沒有。與對照組相比，食用核桃的人還提到，在第一次和最後一次評估之間，與抑鬱症相關的感覺顯著下降。

先前的研究表明，核桃富含Omega-3脂肪酸、抗氧化劑，以及褪黑激素（睡眠誘導激素）、多酚、葉酸和維他命E，這些營養素都可以促進大腦和腸道健康。

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Bobrovskaya博士指出，我們已經證明，在壓力時期食用核桃可以改善大學生的心理健康和整體幸福感，且核桃是一種健康美味的零食和許多食譜中的多功能成分，可以對抗學業壓力的負面影響。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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