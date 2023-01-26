去水腫食物｜醫生指亂飲紅豆水或致反效果！士多啤梨5食物消水腫

一早醒來就被鏡子中的自己嚇醒，不但臉腫、眼睛腫，就連體重也突然增加，這不僅有可能與吃太鹹有關，也有可能是某些疾病的徵兆！

文：連珮妤 資料查核：Hello醫師



究竟人為何會水腫？有哪些消水腫的食物適合一般人食用？坊間流傳的紅豆水能消水腫是真的嗎？又有哪些人不能輕易嘗試？《Hello醫師》為你一次解惑！

如何消水腫？（按圖👇👇👇）

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為什麼會水腫？

多數人常因吃太鹹、長期久坐、久站或女性月經來潮，而出現短暫水腫的症狀，這時若你按壓手或腳數秒後放開，便可能發現皮膚凹陷處無法立即反彈恢復正常的水腫典型症狀。

若除了出現水腫，還同時合併其他症狀，則可能是膽固醇過高，甚至是罹患腎臟病、肝硬化、心臟衰竭等疾病的前兆。

如何消水腫？5種消水腫必吃高鉀食物大公開

許多輕微水腫症狀多因飲食過鹹而攝取過多鈉，導致體內積液現象加劇，而補充鉀離子則有助改善鈉鉀平衡，以利體液排出，趕快看看高鉀食物有哪些：

1. 士多啤梨

依據台灣衛福部食藥署食品營養成分資料庫，每100公克的士多啤梨中，含有199毫克的鉀，而鉀本身有助於體內排水，改善水腫問題，也可預防高血壓，其中的果膠屬水溶性纖維，具有降低血糖、膽固醇的功效。

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2. 芹菜

為相當有名的高鉀蔬菜，平均每100公克芹菜就含有313毫克的鉀，而它除了有助降低血壓，還有利尿及消水腫的功用。此外，芹菜的纖維質較一般蔬菜粗，能夠增加飽足感，也可以改善便秘，排除腸道宿便，找回平坦的小腹。

3. 香蕉：

香蕉因含有色胺酸，能放鬆心情，改善抑鬱，被視為「快樂食物」；其含鉀量也很高，為水果界中的佼佼者，不僅有助擊退水腫，還可預防抽筋。此外，香蕉中的鎂和維他命B雜，也能提高體內新陳代謝，而其豐富的膳食纖維，則可刺激腸胃蠕動，將廢物和毒素迅速排出體外。

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4. 蘆筍：

每逢春夏時節，正是品嚐蘆筍的最佳時機，而蘆筍含有維他命A、維他命B1、維他命B2、維他命C，以及鈣、鉀、鎂、鐵、葉酸等豐富營養成分，而由於其高鉀低鈉的特性，可利尿、幫助體內排出多餘的水分，進而達到消水腫的功效。

5. 檸檬：

檸檬內含維他命C和類黃酮，皆為天然抗氧化劑，能清除體內自由基，降低身體發炎反應；檸檬酸則能提升代謝力，預防肥胖。 每100公克檸檬含鉀量達150毫克，與士多啤梨及香蕉同為消除水腫的最佳水果。建議民眾每日可拿半顆檸檬連皮和果肉一起切絲，以溫水500~800c.c.沖泡稀釋後，藉由吸管飲用，不僅有助於消水腫，還能避免傷害牙齒琺瑯質。

喝紅豆水能消水腫嗎？醫師曝：這類人要避開

坊間有不少女明星不斷大力推薦「喝紅豆水可利尿、消水腫」，讓許多民眾聽聞後趨之若鶩，紛紛想透過喝紅豆水來達到消水腫的功效。

雖然紅豆水中含有能幫助體內水分代謝的鉀，但目前仍舊沒有針對紅豆水與消水腫的相關研究。另外，台灣亞洲大學附屬醫院腹膜透析主任林軒任與腎臟病衛教師賴家汶表示，因腎臟病而出現水腫的病患，若平時想透過喝紅豆水來消除水腫，可能會有反效果。

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由於紅豆水本身是紅豆加水下去煮，含水量往往超乎其營養價值，對於已經有排尿困難的腎臟病患者，在攝取過多的水分後，可能造成水腫的情況加劇。不僅如此，紅豆水內含大量的鉀與磷離子，對於身體代謝功能較弱的腎臟病患而言，也是相當大的負擔。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何吃才能消水腫？喝紅豆水有效嗎？5種消水腫食物大公開】

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