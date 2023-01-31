肩周炎｜肩痛冰敷貼藥膏無效紓緩？醫提醒先檢查旋轉肌腱是否發炎

疫情解封後健身房又重啟運動潮，不過，無論是為了身強體健，或是為了練出一身好看的肌肉線條，都不可操之過急，否則容易發生運動傷害。



日前台灣就有1名健身教練為了加強前三角肌、三頭肌等部位的線條，加重了肩推訓練的力道，沒想到因為力道過重，造成他的肩膀旋轉肌腱斷裂，必須休息很長的時間，反而導致肌肉量降低。

肩膀出現疼痛冰敷或貼藥膏可能會加重病情？（按圖👇👇👇）

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收治這名健身教練的台灣朝氣復健家醫診所院長林詩涵指出，旋轉肌腱是位於肩膀周圍的一整圈肌肉，包含脊上肌、脊下肌、肩胛下肌和小圓肌，能讓我們轉動肩膀，做出各種動作與角度，而旋轉肌腱發炎又可稱為肩周炎，會造成旋轉肌腱發炎的原因，一種是當人體因長時間重複性動作造成的，像是上班族久坐打電腦，以及廚師、家庭主婦長時間用同樣姿勢做事，就容易發生旋轉肌腱發炎。

另一種是因為肩膀的活動角度過大、動作過於猛烈，像是門診常見的姿勢不良或力道過猛造成的運動傷害，該名健身教練就是因為鍛鍊過度，導致有一處旋轉肌腱撕裂，一旦旋轉肌腱發炎或有撕裂傷，人體在轉動肩膀、做出特定角度的動作時會感到疼痛，影響到我們在睡覺、工作或運動的狀態和生活品質。

多數病患在肩膀出現疼痛時，第一反應是先冰敷或貼藥膏紓緩疼痛，接著還會想做一些伸展運動來改善，不過，林詩涵院長提醒，這樣的做法可能會加重病情，像是轉肩的動作會使病患的肩膀間隙變小，容易造成肩夾擠症候群，還會摩擦到已經撕裂的肌腱，讓肌腱斷裂更嚴重，所以一定要避免這種轉肩的危險動作。

▼紓緩肩緊動作（按圖👇👇👇）

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治療肩旋轉肌腱發炎 增生療法是不錯的選擇

針對肩旋轉肌腱發炎該如何處置？林詩涵院長說明，如果是一般的扭傷、拉傷，通常會給予一些消炎藥，讓病患適度休息或是搭配復健治療，如果已經出現肩旋轉肌腱撕裂傷，病患一定要先休息、不要多做額外的伸展或轉肩動作。

而在治療方面可以採取震波、雷射或PLT凍晶注射幫助肌腱修復，震波與雷射治療都是透過能量刺激生長因子增生，藉此修復組織，至於PLT凍晶則是增生療法的一種，目前普遍應用在骨科、復健科，及醫學美容療程。

林詩涵院長解釋，PLT凍晶的具體做法是抽取出病患的250c.c.血液，在無菌室中離析出高濃度血小板，製作成約10到20瓶，每瓶含10億個血小板的凍晶瓶，最長可保存3年，適合用在需要長期或多次治療的病患身上，血小板有多種生長因子，能幫助肌肉軟組織修復，修復速度相對較快一些。

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轉動肩膀感到疼痛 可先檢查旋轉肌腱是否發炎

與傳統的PRP相比之下也較穩定、定劑定量更容易掌握療程狀況，治療時會搭配超聲波導影，將PLT使用在正確的位置，1個完整療程約治療3到4次。上述旋轉肌腱撕裂的健身教練就是以PLT治療，完成整個療程後，能重新恢復重訓，肌肉量也漸漸恢復，還參加健身比賽得到佳績。

倘若民眾發現自己轉動肩膀時，某些角度會感到疼痛或無力，可先檢查確認是否有旋轉肌腱發炎的狀況，林詩涵院長也呼籲，病患必須配合復健科醫師的指示，即使是經過PLT治療，也應先由醫師進行科學訓練，慢慢增加肌肉耐力，確保每個動作的正確性，並在正確的時間點恢復過往強度的運動量，且每次運動過後一定要讓肌肉充分休息，否則很容易再次受傷。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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