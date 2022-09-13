五十肩｜氣血不足3種體質易加劇五十肩症狀！中醫5大穴位減緩疼痛

五十肩是許多肩部病變的總稱，只要是「肩關節疼痛」或「活動幅度受限制」都可稱之，在中醫此症屬於「痹症」範疇。



氣血不足、風寒濕邪會加劇痛楚

從中醫角度，五十肩的發生主要與氣血虛衰、正氣不足有關，包括以下3方面：

1. 氣血虛衰

人到50歲左右，肝腎精氣開始衰退，氣血不足，筋脈得不到充分滋養，日久易產生筋脈緊繃的病症，而導致屈伸困難。

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2. 外感風寒濕邪

居住潮濕，吹風雨淋，或睡臥時肩膀外露受寒，均可致外邪侵襲，留滯血肉筋脈。筋脈感受風寒則緊繃疼痛而造成屈伸不利。

3. 外傷勞損

肩關節是人體活動範圍最廣泛的大關節，其關節囊比較鬆弛。維持肩關節的穩定性，大部分依靠肩關節周圍的肌肉、肌腱和韌帶的力量。隨著年齡的增長，容易發生退化的現象。

中醫推拿、熱敷、針灸 幫助疏筋活血、通絡止痛

中醫在治療五十肩，大約分成3個時期，「急性期」治療原則以疏筋活血、通絡止痛、消腫消炎為主，推拿手法也會非常輕柔；「沾黏期」治療則是鬆解黏連、滑利關節，緩解可用熱敷按摩、旋轉關節，用到的手法非常多，如滾法、按法、抖法等；到了「緩解期」主要目標為通絡筋骨，以舒緩柔筋手法，活化肩周圍組織。

除了中藥和手法之外，針灸也是其中一個選擇，通常在針灸1～2個療程之後，搭配作息的改變，均能有效減緩五十肩的不適感。

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另外，改善五十肩也可藉由按壓穴位幫助放鬆。

肩髃：手陽明大腸經



位置：坐位，上臂外展，在肩部高骨（鎖骨肩峰端）外，可見肩關節上出現2個凹陷，前面的凹陷處即為此穴。

功效：可治療肩臂疼痛、手臂攣急、肩中熱、半身不遂、風熱癮疹等。

肩前：經外奇穴



位置：在肩部，正坐垂臂，當腋前皺臂頂端與肩、穴連線的中點。

功效：可治療肩臂痛、臂不能舉、五十肩。

肩髎：手少陽三焦經肩



位置：位於人體肩部，肩後方，當臂外展時，於肩峰後下方呈現凹陷處。

功效：可治療肩臂痠痛、上肢麻痺，或癱瘓、五十肩等。

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肩貞：手太陽小腸經



位置：位於人體的肩關節後下方，臂內收時，腋後紋頭上一吋。

功效：可治療肩胛疼痛、手臂不舉、上肢麻木及五十肩、耳鳴、耳聾、齒疼等。

臑俞：手太陽小腸經



位置：位於人體的肩部，當腋後紋頭直上，肩胛岡下緣凹陷中。

功效：可治療肩臂疼痛、五十肩。

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