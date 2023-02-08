星雲大師晚年飽受腎病所苦！久坐都會傷腎？盤點10大常見傷腎習慣

台灣一代宗師星雲法師圓寂，他生前飽受腎病所苦、長期洗腎行動不便，卻仍豁達「我沒有病，我只是不方便而已」，淡視身體苦痛。



醫師表示，人過了40歲後腎絲球過濾率以每年1～2分的速度在下降，但是有些人腎功能衰退速度快、有些人卻能一直保有良好的腎功能，除了疾病因素外，經年累月不自知的傷腎壞習慣，就是造成腎功能衰退快的原因！醫師整理10大常見傷腎壞習慣，提醒民眾注意。

10大傷腎習慣你中幾項呢？（按圖👇👇👇）

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台灣腎臟科醫師洪永祥表示，以下10個傷腎習慣，是他當20年腎臟科醫師的經驗談，希望大家開始好好保護腎臟，避開這些傷腎壞習慣。

第一名：水喝太少

腎絲球就是一顆顆的過濾球，水喝不夠，最直接就是影響到腎絲球過濾率。他臨床上觀察台灣人從小不愛喝水的人非常多，都是等到非常口渴才喝水，建議每天要喝足體重3％～4％的白開水。

第二名：高油鹽糖飲食

糖尿病、高血壓、痛風，排名前4大的傷腎原因，有3個都跟高油、鹽、糖飲食相關，應減少外食比例、降低醬料調味，改用天然蔥、薑、蒜、辣椒、香料等，並且多攝取膳食纖維。

第三名：抽煙與空污PM2.5

腎絲球就是一個微血管球，抽煙與空污不只傷肺，最傷的是血管與代謝，要保護腎臟一定要戒煙，空污嚴重時務必把窗戶關緊，不要外出活動。

▼腎病的10大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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第四名：高壓與熬夜

高壓與熬夜除了造成免疫變差外，也容易造成血壓、血糖的失控與夜間頻尿，更常是造成腎功能惡化很重要的因素。建議戒除熬夜壞習慣，養成早睡早起，晚上必在11點前入睡，善用運動與冥想是紓壓的好方式。

第五名：止痛藥、抗生素與成藥濫用

香港、台灣買藥太方便，止痛藥、抗生素與感冒消炎等成藥，都可以容易買到，往往造成藥物濫用。臨床上發現太多慢性頭痛、關節痛或自體免疫疾病，吃超過好幾年的止痛藥或成藥，結果造成各種急、慢性腎損傷。呼籲不要自己亂買抗生素、任何超過3天需要止痛消炎或成藥的，務必諮詢醫師。

第六名：飲料、零食加工類食品

台灣的便利店、飲料店、早餐店密度世界第一，加上夜市文化，造就年輕人從小只喝飲料不喝白開水，三餐宵夜點心只吃方便的加工食品，這些年輕人的腎臟非常讓人擔心，建議今天起養成喝白開水與吃天然原型、當令、當季食物的好習慣。

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第七名：憋尿

在台灣，尤其女生，因為外面上廁所的不方便，或是廁所不乾淨，往往造就台灣女生從小練就憋尿的習慣，為了減少小便連帶也不想喝水，輕則重複泌尿道感染、泌尿道結石、痛風等，長期下來就造成腎臟功能快速老化，憋尿壞習慣到老後經常頻尿、漏尿、急尿等，務必養成不憋尿的好習慣。

第八名：久坐不運動

愈來愈多的文獻發現，久坐是非常傷身體、造成壽命減短的習慣。久坐不單單只是循環不好，全身處在不動且縮下來的狀態，對心、肺、肝、腎、免疫、大腦、神經、肌肉、骨骼、代謝等都有破壞。一天只要坐著超過6小時，每增加1小時就類似抽了2根煙對身體的傷害。歐美許多辦公室都開始使用站著的桌子，來辦公減少久坐的時間。建議上班能站就不要坐太久，下班後更不要一直窩在梳化上，每30分鐘就要起來活動筋骨。

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第九名：錯誤進補與保健品

台灣有非常多人有常進補與長期服用保健食品的習慣，小朋友轉大人、改善過敏體質、大人的減肥藥、壯陽藥、老人的關節保養等，補藥滿坑滿谷，許多保健食品一吃都是好幾年。臨床發現，不少因為長期錯誤進補造成的腎衰竭，建議若任何使用超過3個月的保健品，都要找醫師諮詢，並定期追蹤肝、腎功能，切莫聽信銷售人員的單方說詞。

第十名：使用錯誤的飲食飲水容器

外賣餐飲用塑膠袋裝熱湯，到現在還是非常常見，使用品質不佳的微波餐盒、鮮豔五顏六色的碗盤、筷子，常在不知不覺中，吃進很多塑化劑與重金屬。建議從今天起嚴格檢視進入肚子的飲食，飲水容器務必選擇合格的廠商與安全材質。

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