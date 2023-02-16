春季濕重使您肌膚浮腫易攰？3大速效袪濕招數助您對抗濕邪病源！

春天是萬物欣欣向榮，蓬勃生長的季節，而隨着雨水增多，天氣亦變得潮濕悶焗，而當空氣長期積聚濕氣，細菌霉菌亦開始不斷滋生，不單止家裡的牆壁以及傢俱滲出水來，連身體亦變得濕重起來，體內濕氣積聚就容易經常感到疲倦無力，肌膚亦變得浮腫暗沉。到底如何以最有效的方法祛除身體的濕氣？小編在下文會一一介紹3大除濕妙法助您對抗濕氣大軍，對濕重體質說再見！



春天經常降雨，如果濕度高於70%甚至達100%，氣溫又和暖的話，霉菌就容易滋生

潮濕環境小心霉菌作怪

春天經常降雨，如果濕度高於70%甚至達100%，氣溫又和暖的話，霉菌就容易滋生，單是霉菌就已達百萬種類，而它們的繁殖力亦相當驚人，單是一隻尾指大小的霉菌已有以萬計的霉菌孢子。霉菌只要在合適條件下可以依附在傢俱牆壁，甚至衣物以及食物之中。大部份霉菌都是無害的，有些甚至是有用的，但有些則會引致中毒以及疾病。香港常見的霉菌分別是麴菌、青黴菌、黑黴菌、枝孢菌等等，一旦不小心攝入或吸進霉菌孢子，輕則使人打噴嚏、流鼻水、起疹等，嚴重更可引致過敏性肺炎。

▼因黴菌而出現的過敏症狀包括：（按圖）

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濕重體質只關天氣潮濕事？

濕重體質只關天氣潮濕事？

在中醫角度，濕是陰邪，會影響人體內的陽氣，更使病痛纏身。濕重的問題產生，除了天氣環境潮濕的問題之外，同時身體脾胃的功能不良，使代謝水液的能力下降，導致濕氣淤積在體內，也會使濕重的狀況發生。香港人愛吃生冷煎炸食物，本身已容易損傷脾胃，再加上香港天氣長期濕熱，就使濕氣問題頻繁發生。有中醫師指出濕氣成因與脾胃功能有密切關係，由於食飲物必須經脾胃運化吸收，才能化成有用的氣血和津液滋養身體。一旦濕氣性質重而黏滯，當停聚日久，氣行受阻，鬱而生熱，更可演變成濕熱。當脾胃功能不佳，食飲物消化過程出問題，不能氣化成有用物質，便成痰濕濁物停聚體內，濕濁流注腸道，導致大便見濕軟黏膩。除此之外，濕重會對身體產生不同程度的毛病，例如會時不時感到疲倦乏力，四肢沉重，痰多口水多，胃口變差等等，而想了解自身是否有濕重的問題，可以查看以下常見的症狀：

身體濕重症狀

身體濕重症狀



．精神不振，疲勞乏力

．月經不調，痛經強烈

．耳朵內濕(耳禪濕)

．大便黏膩，有殘便感

．身體困倦而重或腫

．關節痛

．舌苔白厚，臉色發黃

．頭髮及面部容易出油

．眼袋浮腫(黑眼圈)

．胸悶腹脹

．四肢沉重乏力

．女性陰部痕癢，白帶量多

．口淡或口中黏膩，胃口變差

．腹痛，腹瀉

3大去濕大法

服用祛濕茶飲湯水

當體內濕氣重，加上脾胃不良時，可以藉由茶飲湯水幫助利尿排濕以及調理體質。可以祛濕的食材不少，最常見分別是紅豆、薏仁以及薑。紅豆有助去水腫以及利尿，幫助健脾養胃，加上紅豆豐含膳食纖維，可以促進腸道蠕動並幫助消化。營養豐富的薏仁十分適合水腫體質食用，因為早在古時人們已發現薏仁有健脾益胃，清熱行濕的效用，它促進水液代謝的功能，它的水溶性纖維易被腸道消化，改善脾胃的功能。另一款強大的祛濕食物薑是常用來暖身健脾的食材，主要功效促使發汗、溫暖脾胃、止嘔、溫肺止咳，生薑性溫，並可配合不同食材製成薑茶，四季也可飲用。

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Ozen生活館 祛濕紅豆芡實薏米茶-三角茶包 $50

紅豆芡實薏米茶性味甘丶平，有助利尿補血丶去水腫丶補脾益氣丶潤腸通便甚至美白嫩膚，使用低溫烘焙制作技術，更保留原材料的營養。



Ozen生活館 薑絲茶 $70

薑絲茶以老薑絲製成，豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，冷熱沖泡皆可。薑除了去濕驅寒之外，更可以促進胃部消化，幫助腸道殺菌，更有溫肺化痰的功效。



▼生薑有什麼功效？（按圖了解👇👇👇）

Ozen生活館 黑糖薑棗茶 $70

黑糖薑棗茶以三角茶包製成，方便沖泡，中醫角度上黑糖屬於溫補的食材，可以溫經散寒，而且含多種維他命以及礦物質，例如鐵、鈣、鉀等等，加入老薑更可以加強驅寒的功效。豐薑味適中，辣中帶甜，順口不泛酸，熱飲方式沖泡的話約300cc熱水沖泡即可。



養生一族 – 黑糖檸檬薑(600g) $158

黑糖檸檬薑以100%純手工香港製造．零潻加劑，零防腐劑，真材實料．有補血補氣，祛濕驅寒，改善手腳冰冷，經痛。適合寒底人士食用，無論睡眠或於辦公室均長時間處於冷氣房，表皮毛孔收縮，無法散熱，血液循環不佳，容易聚濕，很多人誤以為感冒先兆，其實可能是濕氣過重。老薑、小黃薑含有豐富薑黃素，具有溫胃散寒,消食止痛的功效，驅寒效果極佳，能提升體溫，常用於防治感冒、治療脘腹冷痛、胃寒嘔吐、噯氣吞酸等症。新鮮西西里檸檬-採用新鮮西西里檸檬，具有生津，健脾、清熱下火及化痰功效。常用於暑熱，咽喉炎症，咳嗽痰多、小兒百日咳等症。對喉嚨起到保護作用，止咳去痰，顯著改善感冒後喉嚨癢。



moonwell®️湯包 【五指毛桃海底椰素湯】$73

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。moonwell的中醫團隊為你用心配搭營養豐富的五指毛桃海底椰素湯，不僅讓素食人士有更多素湯選擇，更向普羅大眾推廣健康素食文化。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，香港都市人濕氣重的必飲去水腫健康湯水之選！



moonwell®️湯包 【胡椒豬肚豬展湯】$75

moonwell®️湯包胡椒豬肚豬展湯是香濃辛辣的養生食療配方燉湯，胡椒豬肚湯是傳統粵菜中的經典老火湯 。胡椒既是調味品，亦是常用的中藥。在濕氣重的春夏季喝用有健脾暖胃之效，在寒冷冬季此湯則有驅風散寒之效。moonwell的獨家配方特意採用黑白兩種胡椒一起熬製，讓香辣滋味昇華更高層次。在烹調前以粗鹽擦洗豬肚後，再清除掉內側的脂肪膜，省卻清洗豬肚逾數小時及氽水繁複程序，讓客人隨時品嚐胡椒豬肚豬𦟌湯的新鮮滋味。



透過按壓身體穴位以及去濕藥材按摩療法協助身體祛濕驅寒

身體按摩

透過按壓身體穴位以及去濕藥材按摩療法協助身體祛濕驅寒，在家中可常按外關、足臨泣、足三里和陽陵泉等穴位，讓身體濕氣排除更通暢。而一旦經絡中濕氣堆阻減少，自然氣血運行就可以恢復暢順，然後身體就能對於外在環境的濕度、溫度變化就自行調節得當，再也不怕梅雨季的來臨。

Le Blanche 鮮薑球驅寒去濕按摩 $488

以「重塑．淨肌．原美」為宗旨，Le Blanche致力以高端的科研技術 ，融合量身定制的美容方案，為客人提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈。鮮薑球驅寒去濕按摩有助祛濕氣及驅寒舒壓，薑辣素能振奮神經，加速血液循環，溫暖全身。



Angel Beauty 【機能養生】解痛養生薑療 送【全方位舒壓頭療】(15分鐘) 乙次 $188

現代人工作繁忙，睡眠不足，搞到成日周身痠痛，加上愛飲凍飲同『嘆』冷氣嘅生活方式，身體好易出現「寒症」甚至「寒濕」，血氣停滯。透過薑療可以祛除「風邪」和「濕邪」，調理身體，消腫散結，緩解痛症。養生療程功效包括溫中散寒、行氣活血、消腫散結、緩解痛症、消除疲勞等等，適合身體冰冷、肥胖水腫、月經不暢的人士。



彩豐行 生薑黑浴糖350g $56.9

生薑黑浴糖蘊含天然薑根精華及滋潤保濕的黑糖成份，有效促進血液循環，紓緩肌肉疲勞、痛楚及情緒壓力，使用後肌膚變得水潤有光澤。薑根精華、黑糖精華將浴糖放於溫水中，全身放鬆靜躺浸泡15分鐘，然後以清水潔淨身體便可。



三大排濕方法（按圖了解👇👇👇）

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運動出汗

想身體排濕的方法除了利尿之外，出汗也是個很有效的方法，而可以使身體大量出汗，運動就是個最佳方法。運動除了可以幫助排汗，還對身體有許多好處，例如有助控制體重，有助強健骨骼、肌肉和關節，減低患上糖尿病、心臟病等的機會。如果想有效地根據生活習慣，身體情況去了解何種運動方式最適合自己，可以透過專業教練訓練提升運動的效能。

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Vigor教練團隊為客戶帶來的體驗不限於運動範疇，透過一對一的指導和緊密溝通，教練會時刻了解客人的生活習慣、身體情況和運動目標，從而評估客人的需求，篩選出最合適的訓練方式，並透過度身訂做的長期規劃，安全、有效地達到客人的目標。將由專業教練透過電話聯絡客戶，了解客戶既身體狀況及運動目標，從而制定合適又能有效達標之訓練計劃。



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1. Mobility Class: 提升關節穩定性及靈活性的運動。

2. Essential Resistance Training: 以基礎肌力鍛鍊為目標，練習主要採用中低強度及適中訓練為主。

3. Strength & Hypertrophy: 以增加肌力及肌肥大為訓練目標。

4. Strength & Conditioning: 運用啞鈴，槓鈴，自身重量等針對肌肉群進行訓練。

5. Functional Training: 提升力量、靈活性及穩定性的訓練。

6. Bodypump: 一項阻力訓練鍛煉，提升力量同時更有助塑造你的肌肉線條。



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