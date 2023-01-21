糖尿病｜「共病」不是併發症？一文盤點糖尿病常見5大併發症

糖尿病是新世紀最多人得到的慢性疾病，也是最需要學會「照顧自己」的疾病，因為病程可以持續10~20年，甚至跟著一輩子。



而最可怕的隱形殺手則是「併發症」，因為糖尿病初期多數沒有症狀，導致病一步一步「擴」及全身。

併發症跟共病有什麼差異？糖尿病常見的5大併發症（按圖👇👇👇）

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併發症：糖尿病所產生因果關係的疾病，例如：糖尿病會引起心血管病變、腦血管病變、腎臟病變、足部病變等。

共病：在確診糖尿病前可能就已經存在的疾病，甚至也會影響糖尿病的病情。像是糖尿病病人同時具有高血壓，兩者對於腎臟都有影響，可能會進一步造成腎臟功能惡化。

併發症的可怕之處在於，一旦發生以後，往往都是不可逆，不但造成病人生活品質的降低，更造成家人極大的負擔。更複雜的是，糖尿病的併發症具有「專一性」，型態很特殊，只有糖尿病患者才會出現。

糖尿病常見的5大併發症

1. 心臟病：50％的糖尿病患者會得到心血管相關的疾病，如心肌梗塞。

2. 腎臟病變：40％的糖尿病患者會得到腎臟相關的疾病，如洗腎（透析）。

3. 視網膜病變：30％的糖尿病患者會得到視網膜相關的疾病，如視網膜剝離、失明。

4. 糖尿病足：25％的糖尿病患者會有足部潰瘍的情況，形成糖尿病足。

5. 牙周病：糖尿病患者罹患牙周病的機率，是一般人的2~3倍。



▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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如何預防併發症？

預防併發症重要是「定期追蹤」，要注意檢查並不是第一次做完就沒事了，根據每個患者的病況需要「定期追蹤」，像是視網膜檢查是一年一定要做一次，有輕微症狀者半年一次、更嚴重者三個月一次，愈早期介入愈有機會有好的預後。建議在每次回診時，要詳細跟醫師說最近的症狀、不舒服的地方，讓醫師能提早進行判斷跟預防治療。

而患者的生活型態改變也很重要，像是控制三高、適當飲食運動，這些都會讓併發症的情形變緩，提早篩檢、診斷、治療缺一不可。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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