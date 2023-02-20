胃氣脹｜久坐脹氣怎麼辦？一文認清症狀成因　營養師4招解腹脹感

上班族總在和時間賽跑，每到用餐時間都是囫圇吞棗地快速解決，真要忙起來三餐也不能定時吃，只能一邊趕工一邊把食物往嘴裡送幾口，偏偏整天都黏在椅子上，於是悶出一肚子氣來。



為什麼會胃脹氣？又該如何舒緩腹脹不適？由台灣Heho營養師筠臻告訴你！

4招紓緩胃脹氣（按圖了解👇👇👇）

+ 6

胃脹氣的症狀

工作壓力山大，好不容易抽出時間吃飯，過沒多久卻「坐立難安」，感覺腹部鼓脹的像顆球。上班族不只情緒身心隨壓力擺盪，還深受腸胃問題困擾，步入職場的你一定曾有過這樣的症狀：

- 噁心、反胃

- 打嗝

- 放屁

- 腹部腫脹、緊繃

- 腹部絞痛、痙攣



好像有氣體灌飽了肚子，上不去又下不來，以上都是胃脹氣的徵兆。

相關文章：【胃潰瘍】胃痛口苦黑色大便7大症狀 壓力大加重病情或致胃癌！👇👇👇

+ 3

胃脹氣的原因

除了由疾病所造成的腹脹，胃脹氣的可能性主要分兩大方向：

吸入外部氣體

吃東西吃太快，像上班族為了趕時間只好狼吞虎嚥，或是開會時邊吃邊說話，都會在進食過程不知不覺吞下許多空氣。吃完後又久坐不動，氣體便積在胃裡。平時若有嚼食香口膠的習慣，或喜歡喝汽水、啤酒等氣泡飲品，也易引起胃脹氣。

體內分解產氣

食物進入消化系統後會經由酵素分解，從大分子變成小分子以利吸收。然而有些成分不易消化，因此被腸道細菌利用而產生氣體，導致腹脹。飲食上應減少這種容易發酵的食物。

知道了「氣」的由來，要改善胃脹氣就從根本的吃和生活做起。營養師分享4招減少胃脹氣的撇步，擺脫肚裡的烏煙「脹」氣！

利用穴位、養胃茶來緩解胃痛脹氣（按圖看清👇👇👇）

+ 9

相關文章：胃痛｜壓力胃火旺胃潰瘍分3種 石斛茶解胃痛食飽按穴隔幾耐好?

保胃大作戰！4招紓緩胃脹氣

1. 避開產氣食物

- 乳製品：牛奶、羊奶、雪糕、乳酪等，對乳糖不耐症者來說，不宜吃入大量乳糖。

- 豆類：大豆含有易產氣的棉籽糖、水蘇糖等寡糖，如：豆漿、豆腐、豆乾等。

- 蔬菜類：椰菜花、西蘭花、椰菜、韭菜、青椒、蔥、洋蔥、大蒜、蘆筍等。

- 水果類：西瓜、蘋果、芒果、香蕉、桃、梨、李子、柿、果乾類。

- 澱粉類：番薯、薯仔、粟米、糯米、大小麥製品（麵包、麵條、餅乾等）。

- 高油食物、精緻澱粉：炸物、甜食。在腸胃道消化時間更長，且含糖食物中的果糖、糖醇類易發酵產氣。



以上食物屬於易產氣性質，但是否吃了就會引發脹氣因個人體質而異，應觀察自己對哪些食物耐受較差，少量攝取。

2. 改善用餐習慣

放慢吃飯速度，細嚼慢嚥少說話，每口食物至少咬20下，以利腸胃充分消化，每次吃飯七分飽即可，降低腸胃負擔。並減少氣泡飲和嚼香口膠的頻率。

3. 飯後起身活動

養成規律運動的習慣好處多，有助於提升代謝，也不會讓氣體悶在肚裡。飯後散散步或作點簡單的伸展，可以刺激腸道蠕動，消除脹氣。

相關文章：胃氣脹｜飯後別立即喝水、刷牙 6個不良生活習慣加劇消化不良👇👇👇

+ 23

4. 順時針按摩肚子

可以搭配薄荷精油塗抹在肚臍周圍，從中心往上下左右開三指的距離，順時針方向畫圓，緩解脹氣不適。

胃脹氣的成因與飲食、生活作息密不可分，適時放鬆紓壓腸胃才不會作怪。提醒您，胃脹氣若遲遲未見好轉，務必就醫協尋專業人士治療，唯有對症下藥才不用受一肚子氣！

延伸閱讀：

補對營養抗氧化 + 防老！這些「逆天」營養素助留住青春

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」