乳糖不耐症｜每次喝牛奶都肚痛？可能是乳糖不耐 附5個補鈣小貼士

有沒有試過在喝牛奶、或進食奶類製品後出現腹瀉或腹痛？那你很有可能是患了乳糖不耐症！牛奶含豐富的鈣質、維他命和蛋白質等有益身體的營養，對於需要補充鈣質的人，尤其是上了年紀的長者來說，可算是上上之選。然而，有乳糖不耐症的人飲用牛奶後會出現腹瀉或胃脹氣等不適。到底乳糖不耐症的患者能如何補充鈣質呢？患有乳糖不耐症是否真的不能喝牛奶？



乳糖不耐症知多啲！

乳糖不耐症是一種常見的飲食過敏，患者會在攝取含有乳糖的食物後，可能出現腹瀉、腹痛、腹脹、喉嚨痛、哮喘等症狀。

牛奶和乳製品中均含有乳糖，攝入後可被乳糖酶分解成單糖（如葡萄糖和半乳糖），並進入血液循環，運送到不同細胞，為身體提供能量。顧名思義，乳糖不耐症是指因身體的乳糖酶不足而無法完全消化乳糖，導致腹瀉、腹脹和腹痛等症狀。這種情況對健康無害，但可能會引起身體不適，無形中限制了患者的食物選擇。

根據一項研究指出，全世界有接近 75% 的人口受乳糖不耐症影響。現乳糖不耐症主要可分為3種：

1. 先天性乳糖不耐症



乳糖不耐症可由遺傳基因引致，導致有些人天生身體的乳糖酶能力較差。早產嬰兒尤其容易出現乳糖不耐症的症狀，因為他們出生時消化系統可能尚未完全發育。

2. 原發性乳糖不耐症



乳糖不耐症很少在嬰兒期發生，因為足月嬰兒通常出生時就有足夠的乳糖酶來消化母乳中的乳糖。隨著嬰兒成長，消化系統中乳糖酶的生產可能會逐漸減少。因此，乳糖不耐症的症狀通常出現在幼兒期後（5歲後）。

3. 繼發性乳糖不耐症



乳糖不耐症也可由病毒感染引起。病毒感染可能導致腸壁發炎，對小腸造成暫時性損傷，同時減少乳糖酶的製造。只要病毒從體內清除，乳糖不耐症的症狀也會隨之消失。

乳糖不耐症檢測

以下將會例出6項徵狀，即使你只中1項，都足以代表你有可能是乳糖不耐症患者。

在飲用牛奶後20分鐘至2小時之內，你：



1. 肚子發出咕嚕咕嚕的聲音



2. 肚痛



3. 出現作嘔或反胃等不適



4. 腹脹



5. 放屁比平時多



6. 腹瀉



無法喝牛奶也可以補鈣 5個補鈣小貼士

乳糖不耐症患者通常會避免食用/飲用乳製品和牛奶，但乳糖是一種主要的鈣質來源，乳糖不耐症的患者需要避免攝取乳糖，因此需要尋找其他補鈣的方法。患者可以參考以下一些建議：

1. 食用其他富含鈣質的食物



有許多含豐富鈣質又不含乳糖的食物，以下是一些選擇：

- 海帶：海帶是一種富含鈣質的蔬菜，並且不含乳糖。

- 花椰菜：花椰菜是一種富含鈣質且不含乳糖的蔬菜。

- 牛肉：牛肉是一種富含鈣質且不含乳糖的肉類。

- 魚：任何種類的魚都是一種不含乳糖且富含鈣質的食物。

- 水果：例如葡萄、橙、橙子等，含有少量的鈣質且不含乳糖。

- 豆類：所有種類的豆類，例如豆芽、綠豆等，都是一種不含乳糖且富含鈣質的食物。

- 蔬菜：例如菠菜、高麗菜、芹菜等，含有少量的鈣質且不含乳糖。

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2. 補充鈣質的膠囊或片劑：在服用前應先向醫生諮詢。



3. 增加適度運動：運動可以幫助骨頭吸收鈣質，提高骨頭密度。



4. 維持充足睡眠：睡眠可以促進鈣質的吸收。



5. 避免吸煙：吸煙會減少骨頭的鈣質含量。



至今仍沒有治療方法可以增加體內乳糖酶的產生。大多數乳糖不耐症患者都會透過減少牛奶和乳製品的攝取量來避免消化系統症狀。然而有研究發現，其實許多乳糖不耐症患者皆可以承受少量乳糖。乳糖不耐症的患者應該注意補充鈣質，並維持健康的飲食和生活習慣，以維護骨骼健康。