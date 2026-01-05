2026肝臟檢查｜肝功能檢查助預防5個常見肝病 教你解讀各項肝指數

肝癌是香港頭三位的癌症殺手，每年約新增1800多宗個案，當中患病人士以60歲以上的男性為主。引發肝癌的原因眾多，包括長期酗酒、長期食用有毒的化學物質、長期受某類環境污染物侵害、曾患肝硬化及慢性乙型肝炎等各類肝病等原因。



高危人士及年滿60歲的男士應定期接受肝臟檢查，盡早發現潛在的患病風險，並及時作出適當治療 (圖片: FreePik)

一般而言，早期肝癌沒有任何明顯病徵，病人甚少能發現自己已患上肝癌。病情去到中後期，則有機會出現右上腹疼痛、腹部腫脹、食慾不振、體重急降、噁心、發燒等症狀，恐怕已錯過最佳的治療時機。「預防勝於治療」，故高危人士及年滿60歲的男士應定期接受肝臟檢查，盡早發現潛在的患病風險，並及時作出適當治療，提高治癒率。

【體檢2026｜肝臟檢查】5個常見肝病

5個常見肝病 (圖片: ShutterStock)

脂肪肝



當肝臟脂肪比例達至5%或以上，就會被診斷為脂肪肝；一般分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」。有很多原因會導致脂肪肝，包括長期酗酒、肥胖、不良飲食習慣、糖尿病、高血脂等。

肝衰竭



當肝臟功能喪失，導致無法進行其蛋白合成及代謝功能，就會被診斷為肝衰竭；一般分為「慢性肝衰竭」和「急性肝衰竭」兩種。「急性肝衰竭」指病人在沒有肝臟病史的情況下，肝細胞大量壞死，且喪失肝功能；「慢性肝衰竭」一般伴隨肝硬化出現，脂肪肝患者、有肝炎病史、長期酗酒的人士均為高危人士。

肝炎



肝炎分為「慢性肝炎」及「病毒性肝炎」兩大類；病毒性肝炎是由具有傳染性的病毒，所引致肝臟發炎的疾病。香港最常見的病毒性肝炎分別由甲型、乙型、丙型病毒引發。甲型肝炎主要因為進食或飲用受污染的水源及海鮮引起；乙型肝炎可透過性接觸、血液接觸、紋身、穿耳、針灸等途徑傳播；丙型肝炎則主要經血液傳播。與此同時，長期服用藥物、酒精亦有機會構成慢性肝炎。

乙型肝炎可透過性接觸、血液接觸、紋身、穿耳、針灸等途徑傳播 (圖片: FreePik)

肝硬化



絕大部分的肝硬化都是由慢性肝炎引起；如果肝硬化情況持續惡化，壞死的壞細胞更會纖維化，使肝臟進一步萎縮，肝功能亦隨之急降。

肝癌



肝癌分為由肝臟異變的「原發性肝癌」及由體內其他器官擴散開的「轉移性肝癌」。有近八成的原發性肝癌由肝硬化演變而成，部分肝硬化患者，會在20年後演化成肝癌。

【體檢2026｜肝臟檢查】解讀各項肝指數

解讀各項肝指數 (圖片: FreePik)

肝酵素：谷草轉氨酶（AST/SGOT）及谷丙轉氨酶（ALT/SGPT）



如體內ALT和AST的指數過高，代表肝臟正在發炎或受損；長期置之不理將有機會惡化至肝炎、脂肪肝、肝硬化等。

膽紅素(Bilirubin)



總膽紅素應在1.2mg/dL以下，當血液中的膽紅素含量過高，代表肝臟無法將由紅血球分解產生的廢物排出體外；有機會造成黃疸病、溶血性貧血、膽管閉塞、肝炎、肝硬化等。

白蛋白 (Albumin)



肝臟會生產白蛋白，以維持血管和組織間的滲透壓力。當體內白蛋白含量低於3.5g/DL，代表肝功能受損，使血液中的白蛋白含量下降，有機會形成肝硬化。

球蛋白 (Globulin)



正常情況下白蛋白/球白蛋的比例應大於1，如果體內白蛋白的含量比球蛋白低，代表肝功能出現異常的機會芒高，容易引起肝炎、肝硬化等問題。

鹼性磷酸酶 (ALP)



當膽汁在製造及運送過程中出現問題，即代表體內ALP水平過高，有機會引發肝腫瘤、肝炎等。

【體檢2026｜肝臟檢查】定期進行肝功能檢查 掌握肝臟健康

定期接受肝臟檢查，可盡早發現潛在的患病風險，並及時作出適當治療 (圖片: FreePik)

莊柏醫療 — 8項綜合乙型肝炎檢查 包含基本體格檢查、乙型肝炎表面抗原 HBsAg及乙型肝炎表面抗體 HBsAb，可以充份得知身體有否受乙型肝炎病毒入侵，以及體內是否受乙型肝炎抗體保護。

➤莊柏醫療 — 8項綜合乙型肝炎檢查

莊柏醫療 — 10項甲乙丙型肝炎檢查 包含基本體格檢查、乙型肝炎檢查、總甲型肝炎抗體 HAV IgG及丙型肝炎總量抗體 HCV-Ab，可有效得知自己感染三種肝炎的風險，提早接受治療，防範肝硬化、肝衰歇等嚴重病症。

➤莊柏醫療 — 10項甲乙丙型肝炎檢查

莊柏醫療 — 18項肝臟健康檢查 組合包含基本體格檢查、三項肝炎（甲乙丙型）檢查、肝纖維化掃描、膽紅素等項目。肝纖維化掃描取代傳統抽取肝組織檢驗，以無創傷方法掃瞄肝臟，免卻肝活組織檢查的痛苦及風險，並充份反映肝臟纖維化程度和脂肪肝問題。

➤莊柏醫療 — 18項肝臟健康檢查組合

定期進行肝臟檢查有什麼重要性? 早期肝癌沒有任何明顯病徵，病人甚少能發現自己已患上肝癌，一般要到中後期才得悉病情。定期進行肝臟檢查可盡早發現潛在的患病風險，並及時作出適當治療，提高治癒率。

什麼人是肝病的高危人士？ 年滿60歲的男士、長期酗酒、肥胖、不良飲食習慣、糖尿病、高血脂、有肝炎病史均為高危人士。