宮寒卵巢早衰全因一個器官出事？三招養宮術實現駐顏+凍齡+助孕！

子宮是女性最重要的生殖器官，也是孕育生命的搖籃，維持子宮的健康可以降低患上婦科的疾病，然而現代女性工作繁忙，食無定時，加上久坐冷氣房，容易陽氣不足並積聚濕氣及寒氣，讓寒邪入侵體內，造成宮寒。所以一般中醫所指的養宮有兩大重點：保養子宮以及驅治宮寒。但女士們平日想要養宮該從何入手？其實可以由茶飲、湯水、按摩等不同方法讓子宮回復健康的狀態，實現養宮三大好處：駐顏、凍齡兼助孕。



宮寒與卵巢早衰

根據黃帝內經中的《素問·上古天真論》曾提及：「女子…四七筋骨堅…身體盛壯」。它道出一般來說四七即大約28至34歲的時候是女性身體最為強壯的階段。然而即使身體再強壯，現代生活繁忙，加上生活生息不定時，以及飲食習慣不當，都會引發不同種類的婦科疾病。而由寒邪及濕邪引起的疾病最為常見，例如內分泌失調， 月經不調等等。而在中醫角度以寒濕熱最為傷血，而因為月經，孕育都是由血為本，一旦傷血亦會損氣，因為氣血是連帶的關係，而造成氣血失調，婦科疾病亦因此而生。

在中醫的角度上看子宮的範圍不單是指是子宮，還包括子宮，卵巢等整個生殖系統。而宮寒的出現並非是字面上子宮溫度寒冷的意思，而是指子宮以及卵巢整個生殖系統的機能處於虛弱的狀態，而這種虛弱是由寒邪所引起。而除了寒邪的原因，自身陽氣不足也有莫大的關係。

有中醫養生專家分析宮寒分為外寒以及內寒兩大成因，外寒是指天然界例如天氣變化以及人為外在因素如愛吃生冷食物等使寒邪進入體內並傷及人體經絡、氣血，甚至使生殖系統受損，出現氣血運行凝滯，經痛，月經異常甚至停經及難孕。

而內寒指的是當體內陽氣不足而造成溫煦氣化能力下降，使寒虛乘機入侵，而除了體內聚積陰寒，陽氣不足亦會使水濕停聚，寒邪加上水濕則容易引發病經、閉經、白帶量多，嚴重更會患上不孕症。

宮寒會引致子宮以及整個生殖系統的機能處於虛弱的狀態，由於子宮與卵巢息息相關，所以亦有機會導致卵巢早衰，而卵巢早衰亦有生育能力提早下降的意味，對於現代女性晚婚情況普遍，想要孕育孩子的話身體的調理亦漸漸變得重要。

腎虛—婦科病邪入侵的健康破洞

在中醫的角度，腎主掌生長發肯，生殖及內分泌，和水液化謝等功能，而且是人體最重要的部分之一，因為是腎內臟元陰及元陽，即既有人體物質代謝亦同時有推動生理活動的功能，元陰是人體陰液的根本，滋潤五臟六腑；而元陽是人體陽氣之源，促進五臟六腑的功能起動，以及溫煦氣化的功能。當元陰及元陽失去平衡，就會使疾病叢生，而腎陽虛造成陽氣不足，使子宮及卵巢失去陽氣的溫煦，導致生殖系統機能下降，亦使寒濕氣狂子宮聚積形成宮寒，子宮就是孕育生命的土地，即使有種子在土地缺乏陽光的照耀給予生命力的話，亦難以生長。

宮寒的症狀有哪些？ ．月經不準時

．怕冷

．手足冰冷

．面色蒼白

．痛經

．帶下量多

．易患婦科腫類疾病如子宮肌瘤

．不孕

卵巢早衰會不孕？

一般說卵巢早衰指早在四十歲前就有卵巢功能衰退的問題，並伴隨月經延遲或閉經，潮熱盜汗等更年期症狀。提早收經更會造成不孕，而體內雌激素偏低，更會提高患上骨質疏鬆及心臟病的機率。所以卵巢早衰導致的不僅是生育問題，還會對身體及情緒造成負面影響，甚至使容貌及肌膚提早衰老。在西醫的治療的方法上只能延緩卵巢的衰退，一般以荷爾蒙療法為主，透過補充荷爾蒙來調整卵巢功能。

卵巢早衰的症狀有哪些？ ．熱潮紅

．陰道乾澀

．性慾減退

．月經量過少

．月經延遲超過4個月

．夜間易盜汗

▼卵巢早衰症患者會出現以下病徵，對身體有什麼影響？（按圖👇👇👇）

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▼想知自己有冇中招，即睇以下自我檢測表（按圖👇👇👇）

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三招養宮術預防卵巢早衰兼踢走宮寒

想要預防卵巢早衰等婦科問題，就要從根本開始調理，而腎主生殖，子宮及卵巢的機能與腎的陰陽氣是否平衡有所關聯，所以如在中醫的角度改善卵巢早衰以及宮寒的問題就會以補腎解決腎陽虛的問題，以及加強健脾，疏肝，及活血化來調理身體。腎陽氣虛的女性通常會常有寒冷感，帶下多稀以及月經量少且不規則。

▼▼▼【按圖看】中醫師推薦5招舒緩宮寒▼▼▼

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一. 飲食湯水調理

腎陽氣虛的女士可以在平日吃性屬溫熱的食物，因為有助溫陽散寒，例如桂圓、核桃、黑豆、黑芝麻等等。

腎陽氣虛體質宜多吃：

肉蛋奶類：羊肉、烏雞、牛奶、雞蛋

海產類：帶魚、黃鱔、蝦

豆類：麵粉、黃豆、黑豆

蔬菜類：生薑、韭菜、胡椒、韭菜、茴香

堅果類：核桃、栗子、腰果、花生

水果類：石榴、木瓜、橄欖、李子

藥材類：石斛、桑椹、淮山、寄生、枸杞、百合、芡實

腎陽氣虛體質食療

【茶樹菇黑豆合桃湯】



材料：

瘦肉 半斤

黑豆 約60g

茶樹菇 75g

淮山 40g

合桃 75g

蓮子 40g

桂圓肉 適量

杞子 適量

水 約2.5公升

做法：

1. 黑豆沖乾淨後用水大約浸5小時。

2. 淮山、圓肉和杞子洗淨。合桃和蓮子用熱水浸15分鐘左右。

3. 茶樹菇洗淨用水浸5分鐘備用；

4. 瘦肉沖水洗淨。

5. 放入所有材料加水大火煲滾後轉文火煲約 3小時。

【猴頭菇淮山無花果湯】



材料：

猴頭菇3隻

無花果6粒

淮山40g

杞子40g

蓮子40g

水2公升

做法：

1. 將猴頭菇浸洗及汆水備用

2. 其他材料亦沖洗乾淨備用

3. 放入所有材料加水大火煲滾後轉文火煲約 1小時。

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二．養宮穴位

除了飲食調理之外，平日也可以按壓人體的穴位來達至暖宮養宮的效果，因為宮寒在中醫的角度是屬於腎陽虛的體質的問題，身體一共有四個養宮穴位可以在飯後一小時後簡單按壓五分鐘左右即可。

關元穴

在肚臍下方約3吋的位置，按壓此處有助益補腎氣



氣海穴

在肚臍下方約1.5吋的位置，按壓此處有助增補元氣



陽池穴

在手腕屈曲時手背正中的凹陷的位置，按壓此處有助調節全身氣血



三陰交穴

腳踝內側往上量起3寸處，也就是約4個手指的距離，在腳脛骨邊緣旁，按壓此處有助保養女性的子宮與卵巢，改善生理痛



養生按摩推介

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三．養宮療程

養宮的調理不是一朝一夕的事情，如果想要加強調理體質，可以選擇坊間一些專業的暖宮療程，透過中草藥的精華，從根本上調理內分泌系統及卵巢，有效活血行氣、舒緩經前緊張延緩更年期等問題，同時令肌膚狀態得到徹底提升。

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