減肥｜每當天氣凍變得為食？掌握5關鍵冬天不易胖放慢用餐時速度

冬天的食慾往往比夏天來的更好，每次才剛吃完正餐沒過多久，就想接著吃點心，不知不覺就攝取了過多的熱量。



雖然偶爾這樣似乎不是什麼大事，但往往在日子一天天推移中，體重也默默攀升上去，一去不復返，在這裡教你掌握五大關鍵，在欲望跟理性之間，如何達到中間的平衡，不強迫自己的身體一定要怎麼做，而是給他更好的選擇。

冬天不易胖5關鍵（按圖）

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照理來說，冬天基礎代謝率高，代表新陳代謝較高，如果可以成功克服飢餓感，對減重就會非常有幫助！對營養師而言，冬天是減重最佳時機點，但對大部分的人來說，卻是增胖的季節，台灣Heho營養師教你如何「抗冬肥」，解決愈吃愈胖的困擾。

1. 放慢用餐時的速度

從小父母都教導「吃飯要細嚼慢嚥」，有助於降低消化器官的負擔，延長用餐時間還能提升我們對飽足感的敏感度，避免不小心吃下過量的食物，因此吃飯的速度與減肥的成效有關。

2. 提前準備健康的零食

真的怕嘴饞，那就先預備好相對健康的零食或點心充飢，像是切好的水果、堅果、黑朱古力、無糖茶飲等，可以降低身體對餅乾、麵包等高脂肪、高糖食物的渴望程度，自然而然就能減少肥胖的發生。

3. 讓身體保持暖活

天氣變冷會讓身體溫度下降，引發想要亂吃東西的念頭，不想食慾倍增，就要從頭到腳做好保暖措施，穿著保暖的衣物就可以吃得少。冬天容易手腳冰冷的民眾不妨多運動，增加肌肉量有助於強化體溫調節的能力。

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4. 喝健康且低熱量的熱湯暖身

天氣寒冷，不少人都想來碗熱呼呼的湯品暖身，湯中不妨加入胡蘿蔔、洋蔥等當季蔬菜，或是搭配豆類及瘦肉來補充蛋白質攝取，可以讓飯後的飽足感更持久。薑絲蛤蜊湯、蔬菜蛋花湯是相對低卡的選擇，而佛跳牆、南瓜濃湯、粟米濃湯、酸辣湯這類的湯品，隱藏熱量比較高，最好要控制攝取量。

5. 多食天然辛香料促進代謝

蔥、生薑、大蒜、辣椒、九層塔、迷迭香等辛香料，加入菜餚中食用，可以滿足味蕾，幫助你減少對於垃圾食物或醃漬物的渴望。在嚴寒的冬季吃這些溫熱的食物，不僅能夠增強免疫，還能避免脂肪囤積、促進代謝。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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