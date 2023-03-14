低血鉀｜自覺無力整個人都不對勁？6大原因導致低血鉀嚴重恐猝死

一位70多歲的阿伯，最近身體總覺得不太對勁，但說不出具體哪裡不舒服，就是覺得渾身都怪怪的，經過醫師抽絲剝繭，發現原來是低血鉀。醫師表示，低血鉀可以想像成身體器官都會沒什麼動力，腸道沒力就會蠕動不好，產生便秘、嘔吐，肌肉沒力就會虛弱，心臟沒力會心律不整、血壓低，肺部沒力就會呼吸喘。嚴重低血鉀可能致命，提醒平常飲食要均衡，有使用利尿劑類高血壓藥物，要小心低血鉀。



阿伯自覺無力整個人都不對勁 檢查發現低血鉀

收治病例的台灣義大醫院預防醫學科主任洪暐傑表示，遇到阿伯這樣的症狀敘述，其實很難判斷，阿伯說整個就是怪怪的、人整個都不對，於是他試著套用幾個可能的詞，「是有哪裡痛嗎？睡的怎麼樣呢？有頭暈嗎？還是身體覺得沒力呢？」這時候，阿伯馬上接「對對，應該是覺得好像整個人都沒什麼力，怪怪的這種」。有了方向之後立刻幫阿伯安排檢查，結果抽血報告發現鉀離子偏低。

低血鉀有什麼症狀？低血鉀的原因（按圖👇👇👇）

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洪暐傑說，血液裡面的鉀離子，標準是要3.5～5.0mEq/L，如果數值低於這個就叫做低血鉀。血液裡面的鉀是身體裡很重要的電解質，掌管神經、肌肉、心臟的運作，如果缺乏可能產生以下症狀：

1. 嘔吐、腹瀉、便秘

2. 肌肉無力、抽筋、虛弱、肢體麻

3. 脈搏變慢、心律不整、低血壓

4. 呼吸喘、呼吸費力

5. 多尿、容易覺得口渴

6. 嚴重情況：心跳停止、呼吸衰竭、意識不清、神經肌肉麻痺



鉀離子不足的症狀，大家可以想像成身體的器官都會沒什麼動力，腸道沒力就會蠕動不好，產生便秘、嘔吐，肌肉沒力就會虛弱，心臟沒力會心律不整、血壓低，肺部沒力就會呼吸喘。需要特別注意的是，嚴重的低血鉀是可能致命的，要十分留意。

低血鉀的原因

血液中每種電解質不夠的原因，大致可以從兩個方面來思考，一個是攝取吸收不夠，另一個是流失太多，常見原因包含了下面幾項：

1. 食物裡面的鉀離子攝取不夠、喝太多酒、長期營養不良

2. 流太多汗

3. 腸道流失：長期嘔吐、腹瀉

4. 低血鎂、葉酸缺乏

5. 甲狀腺亢進、腎上腺功能異常、慢性腎臟病

6. 藥物使用：類固醇、利尿劑、瀉藥等



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長輩說不出明確症狀 不能輕忽嚴重疾病風險

上述病例的阿伯，鉀離子大約2.9 mEq/L，經過抽絲剝繭、討論低血鉀原因，發現他長期使用利尿劑類的高血壓藥物，加上平常飲食很不均衡，都是有吃就好的情況，而且最近有拉肚子，綜合起來就出現低血鉀。經過補充鉀離子治療以及調整血壓藥物後，阿伯的鉀離子回升到3.9 mEq/L，全身怪怪的情況也恢復正常。

洪暐傑提醒，長輩有時候對於自己身體不舒服的狀況，不是能那麼準確地講出來，像是「整個怪怪的」這種，症狀很不明確，但可能背後潛藏心律不整、呼吸無力等嚴重風險，因此聽到長輩身體不舒服、卻說不出明確症狀時，仍需要留意。

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