睡眠窒息症｜打鼻鼾易有夜尿肥胖高血壓？醫教1招改善症狀防尿頻

台灣一名30歲邵先生，10多年來睡覺會打呼，不但每晚跑廁所3、4次，白天也精神不濟，好幾次差點發生車禍，直到枕邊人建議就醫檢查，才診斷為中重度睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）。



邵先生分享，打呼困擾多年，即使每晚睡眠7、8小時，但夜間頻尿、急尿跑廁所，早上起床仍精神不佳，睡眠品質不佳也讓他容易暴飲暴食，體重一度暴增到104公斤；所幸，找到打呼原因是睡眠窒息症，接受陽壓呼吸器，如今已能一覺到天亮，體重也回到90多公斤。

睡眠窒息症8大症狀（按圖👇👇👇）

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睡覺會打呼 半數有阻塞型睡眠窒息症

「阻塞型睡眠窒息症愈嚴重，膀胱過動症症狀也愈嚴重！」台灣大林慈濟醫院耳鼻喉頭頸外科主任黃俊豪指出，阻塞型睡眠窒息症患者因上呼吸道軟組織塌陷，持續進行負壓式呼吸，容易產生缺氧、高碳酸血症及酸中毒，導致睡眠頻頻中斷，使得抗利尿激素分泌降低，自然容易急尿、夜尿，甚至急迫性尿失禁。

黃俊豪表示，臨床上，睡覺會打呼的人，半數患有阻塞型睡眠窒息症，特別是舌根肥厚、鼻中膈彎曲、扁桃腺太大、下巴後縮、肥胖者的比例又更高，而發生率也隨著年齡增加，20歲約18％，40歲增加至30％，到了65歲以上，每6、7人就有1人，估計全台灣患有阻塞型睡眠窒息症者達7、80萬人。

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陽壓呼吸器改善膀胱過動症達91％

黃俊豪說明，目前治療阻塞型睡眠窒息症有手術及配戴陽壓呼吸器，輕者可手術治療，中度以上者通常手術效果不佳，仍建議配戴陽壓呼吸器，建議一周配戴5天、每晚至少4小時，通常3個月後，即可明顯改善睡眠窒息症，以及心血管功能、脂肪代謝、發炎指數等。

根據一項近千名睡眠窒息症患者「膀胱過動症狀問卷調查」顯示，使用陽壓呼吸器後，47％自覺日間尿頻次數改善，88％夜間頻尿次數有改善，83％急尿感有改善，82％急迫性尿失禁有改善，而患有膀胱過動症者更有高達91％自覺症狀改善。

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睡眠窒息症易有全身共病

黃俊豪提醒，睡眠窒息症不只容易夜尿，也會引發全身共病，例如：高血壓、糖尿病、血管硬化肥胖、胃酸倒流、陽痿、心肌梗塞、中風、抑鬱、焦慮、癌症，甚至交通意外，建議及早治療，遠離共病威脅。

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