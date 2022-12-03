健康飲食｜降血壓吃什麼食物好？盤點高血壓患者5大必吃水果

高血壓可說是沉默殺手，因初期症狀不明顯，容易被忽視，進而引發心臟病、糖尿病及腎臟病等多種疾病；罹患高血壓除了需要定期量血壓，更應特別注意日常飲食，包括水果類，必須仔細挑選，才能有助降血壓。

文：連珮妤 資料查核：Hello醫師



台灣有「水果王國」美譽，許多水果都標榜甜度破表，究竟這些水果有哪些適合高血壓患者食用？以下就讓小編為您一一介紹！

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高血壓患者除了定期服藥及規律運動外，也可採取得舒飲食控制血壓，也可以攝取有助降低血壓的水果，以維持血壓正常值。依據台灣衛福部國民健康署建議，每人每日至少應攝取2份水果，1份水果約為1個拳頭大，若為切塊水果，1份則約半碗至1碗。高血壓患者在享受美食之餘，不妨多多食用以下有助降血壓的5種水果：

1. 香蕉

香蕉富含鎂、鉀、碳水化合物等營養素，其中的鉀離子可以有效平衡體內過多的鈉，以降低罹患高血壓和心血管疾病的機率。此外，香蕉中亦含有血管升壓素環化酶抑制物質，可達降血壓之作用。因此，建議每人每日可攝取約95公克（大1/2根、小1根）的香蕉，不但可以降血壓，裡面內含的水溶性纖維，還能防止大腸癌找上門。

不過，值得注意的是，如果已是高血壓且接受藥物治療的患者，因服用的部分藥物可能使血鉀上升，引發身體不適，所以建議可先與醫師討論後，再決定每日的香蕉攝取量。

2. 桔子

桔子（又稱橘子）富含鉀、錫、鎂、葉酸、β-胡蘿蔔素及維他命A、B、C、D等營養素；與香蕉一樣，桔子裡面也含有礦物質鉀，可降低罹患高血壓的風險；至於葉酸，則能減少動脈粥狀硬化的機率。

另外，維他命C和β-胡蘿蔔素為強效的抗氧化劑，可減少血管壁的氧化壓力，保護血管並減少膽固醇的堆積。不過，建議胃酸較多者飯前1小時盡量不要吃桔子，可改飯後吃為佳。

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3. 奇異果

奇異果屬於涼性食物，若是火氣大或常熬夜，可以適量食用奇異果。此外，因奇異果富含鉀，有助高血壓患者降低血壓，且根據美國國家醫學圖書館所上傳之研究指出，每日食用3顆奇異果，降低血壓的功效勝過每天1顆蘋果。

奇異果中還富含維他命C，能使三酸甘油脂及膽固醇加速轉化為膽酸，保持血管壁的彈性，不易造成動脈粥狀變化，血管硬化及高血壓等現象。

4. 士多啤梨

士多啤梨富含維他命C、膳食纖維、花青素、鞣花酸等營養素；其中內含的維他命C，為天然抗氧化劑，能保護身體免受自由基的傷害，且能同時預防動脈硬化及高血壓；其中的膳食纖維，更能降低罹患大腸癌的風險。

每逢冬季是台灣士多啤梨產季，建議在挑選士多啤梨時，最好以形狀豐滿、顏色鮮紅有光澤且具有香氣的為主；買回家後，也須記得將其包裝於木盒或硬紙盒內，並放置雪櫃冷藏，以保持其新鮮度；此外，在食用前請務必清洗後再吃，避免可能有農藥殘留風險。

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5. 番石榴

番石榴又稱作芭樂，每100公克中內含193.7毫克的維他命C，與香蕉所含的維他命C相比，多了近9倍，有助於降低膽固醇，並防止冠狀動脈阻塞。不僅如此，番石榴也具有檞皮素、多酚等營養素，可增加體內抗氧化力；另外，番石榴也富含鉀，同樣可幫助高血壓患者降低血壓。

不過，因番石榴糖分高，建議食用時，可搭配其他水果一起吃，不要食用過量，否則可能導致糖分攝取過多，反而使血糖飆高。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：吃什麼水果可以降血壓？高血壓患者5大必吃水果，還有助抗癌】

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