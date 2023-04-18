頭痛｜吃錯食物可誘發偏頭痛！不只芝士朱古力營養師盤點地雷食物

幾乎每個人終其一生都有頭痛的經驗，全台灣約有200萬人飽受偏頭痛所苦，其中女性患者人數是男性的三倍之多。



有時候頭痛的感覺是感受到如脈搏般的搏動性抽痛，有時候則是整個頭緊緊的，脹痛到彷彿快要裂開，可能會合併噁心、嘔吐、畏光和怕吵等現象，深深影響到生活品質。

偏頭痛地雷食物（按圖了解👇👇👇）

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吃錯食物可能誘發偏頭痛

偏頭痛有多重致病機轉，確切原因尚不清楚，且每個人的原因不盡相同，可能受到內在或外在因素影響，像是天氣變化、壓力、睡眠不足、閃爍的燈光刺激、飢餓、賀爾蒙變化、禁食或脫水等，除此之外有部分的食物、飲料或食品添加劑，也是容易誘發偏頭痛的因子。

遠離偏頭痛！少碰3C食物：芝士、朱古力、柑橘類水果

臨床上經常有患者詢問食物與偏頭痛的關係，有哪些食物需要特別忌口或是減少攝取量？

營養師指出，識別飲食中可能造成偏頭痛的食物很重要，有助於降低疼痛發生頻率。科學研究已證實「3C」食物，也就是所謂的芝士（Cheese）、朱古力（Chocolate）、柑橘類水果（Citrous fruit）是頭痛的大敵，吃太多恐加劇頭痛症狀。

這些食材含有一種名為酪胺酸（Tyramine）的成分，正常情況下，飲食中攝取的酪胺酸會在腸道和肝臟中被酵素分解代謝，因此無法進入體循環。然而偏頭痛患者可能缺乏單胺氧化酶（Monoamine oxidase, MAO）或相對應的酵素，造成酪胺酸在腸道中被吸收，進入體循環中刺激交感神經釋放正腎上腺素，容易導致血管收縮引起頭痛。

▼ 偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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還有「這5類」食物也是引爆頭痛的地雷

除了上面提到的3C食物外，其實酒精、咖啡因、加工食品等食物，也都含有各種不同化學促發因子，會影響血管舒張和收縮作用，是常見的誘發頭痛食物，建議減少或避開這類食物的攝取。

1. 酒精

幾杯黃湯下肚後的隔天總會宿醉頭痛，對於偏頭痛體質者來說，即使是適量飲酒，也有很高的機率會誘發頭痛。尤其是紅酒相較於白酒，更容易引起女性偏頭痛，可能是紅酒中的組織胺、亞硫酸鹽和酚類物質成分含量較高，這些化學物質會透過多種機制來誘發頭痛。

2. 咖啡因

咖啡、茶、能量飲料、碳酸飲料為含有咖啡因的飲品，咖啡因是一種中樞神經的興奮劑，會導致腦部血管收縮，可能是引起頭痛的原因。不僅如此，咖啡因還具有輕度利尿的作用，會加速鎂離子流失，影響神經系統的運作，間接引發偏頭痛。

值得注意的是，有部分人頭痛反而是發生在不喝咖啡時，特別是咖啡成癮者（每天攝取超過200毫克以上的咖啡因），如果哪天突然沒有喝了，就容易產生頭痛的情況，我們稱為「咖啡因戒斷性頭痛」。

營養師建議，盡量將每天的咖啡因攝取量限制在200毫克以下，大約為1杯中杯美式的量；或是逐量降低喝咖啡頻率，像是從每天2杯，慢慢降低至每天1杯，控制攝取量就能大大降低頭痛發作機率。

5個生活處方緩解偏頭痛（按圖👇👇👇）

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3. 加工製品、加工肉類

硝酸鹽與亞硝酸鹽普遍存在於加工食品或加工肉類中，常見的食物有香腸、火腿、熱狗、煙肉、臘肉、燻肉等。在酸性環境中容易形成一氧化氮，近年來的研究認為，一氧化氮可能是誘發偏頭痛的因子，吃下這類含有亞硝酸鹽的食物後，會導致一氧化氮的釋放，作用在血管內皮細胞，誘導血管舒張，有些人可能會在幾分鐘到幾小時內抱怨有頭痛的症狀。

4. 阿斯巴甜

阿斯巴甜是一種人工甜味劑（代糖），甜度為蔗糖的180至200倍，自1981年代紐特公司推出這項產品後，就陸續發現在長期、大量使用的情況下，容易加劇頭痛、偏頭痛、緊張性頭痛的症狀。

代糖具有甜味和低熱量的特性，是嗜甜又怕胖的糖尿病患者糖類替代品的良好來源。美國食品藥物管理局（FDA）公布阿斯巴甜攝取標準，建議成年人每公斤體重不超過50毫克，舉例來說，一位60公斤的成人每天最多攝取3000毫克的阿斯巴甜。因此在正常的使用劑量下，大家不需要過於擔心，阿斯巴甜仍然是屬於安全的代糖。

5. 味精

味精（Monosodium glutamate, MSG）在亞洲菜餚中經常被使用，能夠幫料理提味，廣泛應用於冷凍食品、零食、沙律醬、醬汁中。吃太多容易直接引起血管收縮作用，產生頭痛、口渴、心悸等症狀，過去就曾有研究發現，當每次味精食用量超過2.5公克，頭痛頻率明顯增加，可作為日常生活攝取量的參考建議。

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頭痛原因百百種，飲食只是其中一項可能因素，同時也需要考量個體差異，畢竟大家對食物的敏感度不一，並不是上述所有食物都會引起偏頭痛。

如果你懷疑是飲食引起頭痛，建議養成紀錄飲食的習慣，當每次發生偏頭痛情況時，就可以追溯比較過去1～2天所吃的食物，找出可疑的誘發食物，試著降低這類食物攝取的攝取頻率，觀察看看是否能改善偏頭痛。

若發作次數過於頻繁，那便是身體所發出的紅燈警訊，這時候別再繼續忍耐了，建議尋求精神科醫師的協助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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