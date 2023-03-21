女性健康｜停經後出血以為回春？醫生提醒4大族群應注意7症狀

台灣57歲陳太太 （化名），因異常出血3個月而就醫，她詢問中醫師，月經返回是否代表自己回春了？中醫師卻憂心忡忡地請她至婦產科進一步的檢查，經超聲波檢查看到子宮內膜增厚，再透過子宮鏡檢查排除惡性病變。



台灣經翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師追問，這才發現陳太太為了保持青春活力、抹去歲月痕跡，長期有服用胎盤素的習慣，以維持自身無齡狀態。「當下我立即建議她先停用胎盤素，果然陰道就沒再出血了」。

相關文章：銀髮婦女｜更年期已來？除停經外 20個健康訊號也代表它已到臨👇👇👇

+ 25

更年期後出血非月事，而是疾病徵兆

更年期婦女早已停經卻又發生陰道不規則的出血，在清代《傅青主女科》提到：「婦人有年五十外，或六七十風，忽然行經者，或下紫血塊，或如紅血淋，人或謂老婦行經，實非經也」，也說明「乃肝不藏，脾不統之故也」。

他解釋，這種現象就中醫來看，並非月經來潮，而是疾病的反映！更年期後，正常應該是一滴血也沒有，只要有出血就不正常，更不可能有返老還童之說。但部分女性會在更年期後長期補充女性荷爾蒙，如果突然停用亦會造成出血。

停經後出血的原因可大可小，最常見的為萎縮性子宮內膜炎、老年性陰道炎、子宮頸瘜肉；但也可能是子宮內膜癌、子宮頸癌、卵巢癌等。通常出血時間愈長，或是出血量愈多，其惡性腫瘤的的可能性較高。

相關文章：婦女健康｜20、40、60歲營養需求有不同 年長後多攝蛋白質有原因👇👇👇

+ 30

中醫看異常出血，辦證用藥這樣做

周宗翰進一步說明，中醫師通常會針對陰道異常出血的量、色、質及氣味，並結合患者的其他症狀及全身情況綜合分析，給予辨證用藥。

- 出血色淡、質不濃稠，並有倦怠無力，氣短懶言且自覺小腹有空空等症狀，屬於氣虛證，常使用補中益氣湯配合完帶湯治療。

- 出血量不多，顏色鮮紅、質稠，同時表現腰痠腿軟，咽乾口燥，陰道乾澀灼痛或陰癢等症狀，屬於陰虛證，常使用滋陰降火湯湯配合一貫煎治療

- 出血見有帶下量多，色黃、有臭味，表兼有濕熱（或濕毒），屬於虛中夾實證，這時中醫常使用龍膽瀉肝湯和八味帶下湯治療。

- 陰道出血量時多時少，顏色紫黯有塊，同時見有小腹疼痛拒按，按壓有刺痛感，或者小腹有腫塊的，便屬於血瘀證，這時會使用少婦逐瘀湯和大黃蟅蟲丸治療



4族群應注意7症狀，有異常快就醫

周宗翰提醒，更年期婦女是罹患子宮內膜癌的高危險族群，雌激素過度的刺激是導致子宮內膜癌常見的因素，所以體型肥胖、初經來得早、晚停經的婦女（大於52歲）、從未生育過的女性都要特別注意，有異常症狀就快就醫。

1. 停經後出血

2. 經期不規則

3. 經血變多等異常出血

4. 持續性陰道出血或紅色分泌物

5. 貧血

6. 倦怠

7. 下腹疼痛



相關文章：朱古力瘤｜方健儀已割11釐米瘤籲經痛勿忍！11問題測風險或致不孕👇👇👇

+ 9

他呼籲，若能及時警覺自身健康異狀並就醫，依照醫囑進行檢查，透過子宮鏡檢查及內膜切片證實病灶，及早接受治療，阻斷疾病進展，再藉由中醫調整陰陽氣血，可以穩定女性荷爾蒙，減低罹患子宮內膜癌的機會。

臨床上，停經後出血不一定都與婦科有關，因為胃腸道病變引發肛門出血，或是泌尿系統的毛病而從尿道口出血，此二處的出口與陰道恰為鄰居，常被誤認。所以發現異常出血，應立即就醫檢查確診，才能及早治療。

延伸閱讀：

婦癌首惡子宮內膜癌逐漸增加！發生率大於子宮頸癌，「異常出血」應就醫

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」