護肝｜多曬太陽宣春陽之氣！中醫師教按壓4穴位安定心神疏肝解鬱

立春為24節氣之首，立有開始之意，春則代表著溫暖、生長，指春天就此開始。「立春」代表春天正式到來，乃萬物起始。我們該如何養生呢？



中醫師表示，立春時節陽氣漸生，而陰寒未盡，正處於陰退陽長、寒去熱來的轉折期。這時，氣候變化較劇烈、溫差大，加上萬物生機蓬勃，細菌、蚊蟲繁衍快速，應多注意防範。

4穴位養肝又養生（按圖👇👇👇）

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一、 多到戶外曬太陽，再按壓4穴位養肝又養生

中醫師提醒，這個時候應該充分利用春季的溫暖感，多多從事戶外活動，充分曬太陽、接觸大自然，使春陽之氣得以宣達，人體代謝機能正常運行。立春時，也適合按摩這四大穴道來養生。

1. 太衝穴

- 取穴：在足背，位於第一與第二腳趾骨交接的凹陷處。

- 功效：有疏肝、解鬱、平息肝火的作用，有助於釋放壓力、抑制焦慮情緒、改善胸悶，幫助放鬆、安定心神。



2. 期門穴

- 取穴：期門穴位於第六肋間處，約乳頭直下兩根肋骨後的凹陷處。

- 功效：可疏肝理氣，化瘀消積。適度按揉可改善鬱悶，疏通行氣。



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3. 內關穴

- 取穴：掌側手腕橫紋向上兩寸約三指幅。

- 功效：寧心安神、寬胸降逆。助於改善頭暈、失眠、胸悶、心悸等，也能消除胃脹、胃痛、噁心、嘔吐等。



4. 印堂穴

- 取穴：位於額頭，兩眉心之正中間。

- 功效：有醒腦開竅、鎮靜安神、通鼻明目的作用。可改善頭痛頭暈、鼻塞鼻炎、失眠、神經衰弱等。



二、保暖衣物先別收，當心春寒損陽氣

立春是陽氣升發，會開始感覺白晝漸長、太陽漸暖，但氣溫依舊偏低，所以我們還是要注意保暖防止寒氣入侵。中醫師提醒早春不要急著把冬衣收起，以防春寒損傷初生的陽氣。

《黃帝內經》中提到：「風者，百病之長」。在六淫病邪中，「風」是致病的首要因素。而春天陽氣生發，皮膚毛孔逐漸張開、肌膚紋理變得疏鬆，一不注意風邪就容易進入我們體內。

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若風邪伴隨著寒氣入侵，稱為「風寒」；若是濕氣較重，易伴隨產生風濕。侵入體內後，除了感冒生病外，也會發作腸胃炎、過敏性鼻炎、濕疹、關節疼痛、肌肉痠痛無力等。

此外，春天乃春暖花開、生機蓬勃之際，也是病毒、細菌生長繁殖之時。因此該季節容易出現流行性疾病，也容易誘發過敏性體質者發作不適，如流行性感冒、麻疹、肺炎、哮喘、蕁麻疹、眼睛癢、過敏性疾病等。

三、 保持愉快心情，把握養肝好時機

中醫師指出，春屬木，與肝相應。入春後，人的肝氣開始旺盛，春天正是調養肝臟的好時機。中醫認為「肝主情志，主疏泄」，養肝的關鍵是保持心情舒暢、樂觀向上為佳。

但春季因為陽氣升發，容易造成肝火而發脾氣。中醫師指出，肝氣鬱結的人，在春天容易憂鬱且情緒低落，都與「春氣」有關。中醫認為「怒傷肝」，千萬不要暴怒，或時常鬱悶，唯有調整好情緒，才是護肝守則。

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中醫師建議，春天屬木，而青色主肝，護肝可多吃綠色蔬菜，如韭菜、芥菜、菠菜、芹菜等，能滋陰潤燥、舒肝養血。此外，還要順應「肝氣升發」，適當吃些辛甘發散之品，可選擇蔥、香菜、韭菜、洋蔥等，盡量少吃辛辣類、酸味食物。

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