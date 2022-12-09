脂肪肝｜含糖食物澱粉吃太多易致脂肪肝！每天吃飯比吃菜多即過量

油吃不多，為什麼還是會得脂肪肝？台灣基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，脂肪肝是「油脂堆積在肝臟」，但造成的原因是含糖食物吃太多，而非攝取過多油脂類食物。



他補充，除了甜食，澱粉類食物如白飯、麵包、吐司、麵類也都會轉換成油脂堆積在肝臟。想要改善脂肪肝，只有靠著「飲食調整」、「運動減重」才真的有效。

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非酒精性脂肪肝罹癌風險大增2倍

錢政弘坦言，罹患脂肪肝雖然沒有立即的危險，但是若不踩煞車，接下來可是隨時會面臨紅燈威脅！2019年曾有美國研究顯示，長期追蹤「非酒精性脂肪肝」患者，發現罹癌的風險多2倍；特別是容易罹患肝癌、子宮癌、胃癌、胰臟癌、大腸癌和食道癌。尤其是長期的脂肪肝會讓身體的代謝、免疫、解毒、營養合成等各方面出了問題，有利於癌細胞生長。

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澱粉吃太多也會脂肪肝，尤其每天吃飯比吃菜多即過量

錢政弘說明，造成脂肪肝的原因是含糖食物吃太多，除了甜食，其實澱粉類攝取過多，如白飯、麵包、吐司、麵，吃進去的熱量太多，同樣會轉換成油脂堆積在肝臟。依台灣國健署建議，攝取蔬菜和全穀雜糧類的分量要一樣多，簡單來說，吃飯比吃菜多，就算是過量了。

今年有一篇來自新加坡關於脂肪肝病患長期追蹤的統計，並發表在美國肝病研究年會。研究發現，脂肪肝病患（沒有糖尿病）平均每7.7年肝臟纖維化會增加一個等級，照這樣推算一位30歲脂肪肝患者，在30.8年後就會從沒有纖維化慢慢進展到肝硬化。如果是合併有糖尿病的脂肪肝患者，惡化的速度更快，平均每5.9年纖維化會嚴重一個等級，不到55歲就會出現肝硬化。

當然不是全部有脂肪肝的病患，肝臟都會逐年惡化，分析發現在這些人中，肝纖維化有惡化的佔34％，43％維持不變，有23％的人肝纖維化反而改善，而且不論有無糖尿病，纖維化改善的速度是一樣的，也就是說「雖然有糖尿病，脂肪肝惡化的速度比較快，但是變好的速度倒是沒有比較慢」。

脂肪肝5大養生指南、2種脂肪肝食療法（按圖👇👇👇）

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改善脂肪肝：調整飲食、運動減重

錢政弘強調，改善脂肪肝最重要的還是「調整飲食」和「運動減重」。建議有脂肪肝的病患要少吃甜食和澱粉，糖友們要特別注意脂肪肝是否惡化，目前有許多的證據顯示，新一代的糖尿病藥物，除了可以降血糖之外，還可以同時減少肝脂肪和纖維化，積極控制血糖還是有助於緩解肝惡化。

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