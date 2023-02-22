護肝飲食｜捱夜爆肝吃5類食物補救！為肝臟解毒代謝要吃枸杞紅棗

放假捱夜、工作疲憊讓你有「爆肝」的感覺嗎？營養師指出，要有健康的身體就必須先「養肝」，他建議平時可攝取十字花科蔬菜、優質蛋白質、枸杞紅棗等5類食物，幫助養肝。



台灣營養師馬鳳吟在Facebook粉專「熟齡保健專家-馬鳳吟營養師」表示，若沒有趁春天將身體調養好、肝血養足，夏天就容易有心火過旺及腸胃方面的疾病。尤其肝臟是人體唯一的解毒器官，酒精、藥物或身體毒素都需要藉由肝臟代謝。

不過，由於肝臟裡沒有神經分布，唯一的神經分布是在肝臟最外層的「被膜」，因此如果有異樣，通常不會有明顯的感覺，提醒民眾平時要多加留意身體健康。

5類養肝食物（按圖👇👇👇）

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1. 維他命B雜：B雜在人體就像基層員工，參與所有代謝反應。尤其在解酒過程中會大量消耗維他命B雜，其中又以維他命B1、維他命B2及葉酸的消耗量最大，因此工作容易有應酬、節日喜愛喝酒的人，B雜不可少。

2. 補充蛋白質：肝臟裡所含的數百種酵素乃是由蛋白質組成，攝取足夠的蛋白質不僅可幫助代謝，還能修復肝臟。平時可多補充蛋、黃豆製品、魚肉、黑豆、毛豆等食物。

3. 十字花科蔬菜：五行中肝屬木，因此養肝都會建議多吃深綠色蔬菜。十字花科蔬菜中以「西蘭花」最具代表性，除了含有豐富維他命及礦物質外，還有槲皮素、類胡蘿蔔素、硫代配醣體、蘿蔔硫素等，因此具有「肝臟清道夫」之稱。

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4. 枸杞及紅棗：以中醫觀點來看，枸杞能養血護肝，紅棗能補中益氣，二者搭配不僅有護肝名目功能，還有健脾養胃功效。營養學上，枸杞有18種胺基酸，還有大量的β-胡蘿蔔素及維他命B雜等營養成分；紅棗維他命C含量特別多，具有抗氧化功能，兩者搭配有助於肝臟解毒及代謝。

馬鳳吟表示，自己在煮雞湯或是提升免疫茶飲中，也很常使用這兩種食材。

5. 薑黃：肝臟是最易受酒精影響的器官，而酒精在肝臟代謝需要透過兩個步驟：經過乙醇去氫酶（以下簡稱ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（以下簡稱ALDH2）代謝成無毒的乙酸。研究發現，食用薑黃萃取物可加速酒精代謝，緩解宿醉不適，同時可降低發炎反應，保護肝臟。

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馬鳳吟附上能提升免疫及養肝的「枸杞紅棗黃耆茶」作法。準備黃耆4錢、枸杞3錢、紅棗3錢，用清水洗淨放入鍋中，加入1500～2000cc的水，大火煮滾後，再轉小火煮15分鐘即可。一周可喝1～2次。

不過馬鳳吟提醒，每個人體質不同，不確定可先看中醫後再決定是否食用，「任何東西過猶不及都不好，適度食用才加分。」

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