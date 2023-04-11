不孕｜卵巢早衰或致女士不孕 主要成因為腎虛？ 推薦兩款食療調理

明明仍未到更年期的年齡，月經卻常常遲來、來的量又少，那你可能已經患上卵巢早衰！卵巢早衰是女性常遇到的問題，中醫認為經期不準、經量過少屬於中醫婦科「月經不調」的範疇，若長期置之不理或有機會引致「閉經」，更甚者會影響生育，究竟卵巢早衰的成因是甚麼？又有何方法可以改善？



香港女性罹患子宮內膜異位症的情況十分普遍。（圖片：shutterstock）

卵巢早衰即指女性的卵巢功能，從可以定期排卵，逐漸衰退到不穩定排卵，再一直到不排卵的過程，一般更年期的女性多在49歲前後5年停經，但卵巢早衰症患者主要是40歲以下，及提早收經 （premature menopause），嚴重者更會引致不孕。

▼卵巢早衰症患者會出現以下病徵，對身體有什麼影響？（按圖👇👇👇）

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1. 月經不規律、經期量少、甚至數個月沒來經



由於卵巢功能衰竭，一方面不再排卵，另一方面荷爾蒙（雌激素和黃體素）分泌減少，因而經期不規律、經量少，也會產生更年期症狀。

2. 不孕，部分患者因不孕就診而發現卵巢早衰



由於卵巢早衰，排卵不規律或不排卵，卵子質素低下，都會造成不孕。

3. 出現更年期症狀：潮熱、冒汗、心跳、失眠、焦慮等



患者會提早出現與更年期相同的症狀，甚至有精神不集中的情況。

4. 情緒不穩



雌激素偏低，加上其他併發症如不孕症等，易導致抑鬱或焦慮。

5. 較易患骨質疏鬆、冠心病



雌激素本來有護心及維持強壯骨骼的功效，但如果體內雌激素偏低，會增加患上骨質疏鬆及心臟病的風險。

腎虛為卵巢早衰一大成因

腎為先天之本，中醫認為腎虛則會影響到生殖系統的正常發育和功能。而腎虛可以由多種因素引起，除了先天腎氣不足還包括：

1. 年齡增長



中醫認為人體腎氣會隨著年齡的增長而逐漸消耗，從而導致腎虛。

2. 情志不遂



中醫認為情志與五臟六腑密切相關，情志不遂可能會導致肝氣鬱結，從而影響到腎氣的正常運行。

3. 生活壓力大、長期疲勞



長期疲勞會消耗人體的精氣和腎氣，從而導致腎虛。

4. 飲食不當



飲食不當也是導致腎虛的一個因素，如長期飲食寒涼或辛辣刺激性食物等。

改善卵巢早衰必先調理腎虛

若想改善腎虛問題，建議以中藥滋陰補腎，調整陰陽平衡。以下是兩款推薦的滋陰養腎的湯水，包括食譜、製作步驟及材料份量：

1. 枸杞燉烏雞湯

材料：

- 烏雞一隻（約750克）

- 枸杞子20克

- 紅棗10枚

- 黃芪15克

- 黨參10克

- 生薑適量

- 鹽適量



製作步驟：

1. 將烏雞洗淨，在鍋中焯水後撈出備用。

2. 將枸杞子、紅棗、黃芪、黨參洗淨備用。

3. 把烏雞、枸杞子、紅棗、黃芪、黨參和適量的生薑放入燉盅中，加入適量的水，燉3-4小時。

4. 在最後的10分鐘加入適量的鹽調味即可。



2. 杜仲排骨湯

材料：

- 排骨500克

- 杜仲30克

- 當歸15克

- 黨參15克

- 紅棗10枚

- 枸杞子10克

- 薑片適量

- 鹽適量



製作步驟：

1. 將排骨用清水洗淨，放入鍋中焯水後撈出備用。

2. 將杜仲、當歸和黨參洗淨備用。

3. 在鍋中加入適量的水，放入焯過水的排骨、杜仲、當歸、黨參、紅棗和薑片，大火煮開後轉小火燉1-2小時。

4. 在最後的10分鐘加入適量的枸杞子和鹽調味即可。



除了以上食譜，中醫理論認為黑色入腎，所有黑色食物都能養腎，患者可多吃如黑芝麻、黑米、黑棗、黑豆、黑木耳一類的黑色食物。生活習慣方面要注重保暖、慎房事、少吃生冷食物，有充足睡眠及適當運動。

請謹記調理身子並不能一蹴而就，有時需服食2至3個月經周期才能見效，治療閉經時，即使停經情況有所好轉亦應該繼續食療，直至情況穩定下來，否則便會前功盡廢。

（參考資料：Mayo Clinic、香港家計會、台北市政府衛生局）