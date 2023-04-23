維他命D｜牛奶、雞蛋含量豐富　保健品須慎服　過量攝取或傷肝腎

銀髮族長期攝取高劑量維他命D3，可能增加失智風險，對此，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，國衛院研究重點為活性維他命（calcitriol），屬於藥典中的處方藥物「骨化三醇」，不同保健食品，一般人無須過於擔心。



該如何服用維他命D3？台灣國衛院分子與基因醫學研究所副所長莊志立說，兒童大腦還在發育中，較多實證支持兒童攝取足夠適量的維他命D和鈣質，以預防佝僂症，維持正常生長發育。65歲以上長者應謹慎服用活性維他命D3，注意攝取劑量，最好先跟醫生討論，並透過飲食、運動、日曬方式，幫助人體合成維他命D。至於有失智症家族史的年輕人，長期補充維他命是否有害，有待進一步研究。

相關文章：維他命B12｜疲勞無記性8大症狀素食易缺B12 不吃豬牛魚要點補？

+ 4

受疫情衝擊，這兩三年來，號稱能夠提高免疫力、降低體內發炎的維他命D成為最熱門的保健食品，劉怡里指出，一微克維他命D等於四十IU，依據第八版膳食營養建議指引，一般成年人每日維他命D攝取量為十微克（四百IU），年逾50，則可增加至15微克（六百IU），上限則是50微克（兩千IU）。

劉怡里表示，不少人拿着正在服用中的保健食品，詢問「全吃好嗎？」，看似不同種類，但魚油、鈣片、綜合維他命均含有維他命D，如果又吃了單純維他命D錠劑、膠囊，累積起來，就有可能過量之虞。

劉怡里說，維他命D係經由肝腎代謝，如果長期攝取過量，是否提高失智風險，仍是未知數，但很可能導致肝腎功能異常，建議謹慎攝取相關保健食品。

除了保健食品之外，劉怡里表示，陽光是人體合成維他命D的最佳促進劑，建議大家多曬太陽，選在早上、傍晚等陽光不強之際，每天至少曬上15分鐘。

此外，也可透過飲食來攝取維他命D，包括，魚（三文魚、鰻魚、鯖魚）、牛奶、雞蛋等動物性維他命D3，至於菌菇、黑木耳，及曬過陽光的香菇均含有豐富的維他命D。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

蛋白質｜攝取不足易致斷髮、遲鈍7大問題 每日攝取量可這樣計算

+ 12

維他命｜盤點10種常見保健食品最佳服用時間 吃錯反而傷身？

+ 12

延伸閱讀：

吃葉黃素補過頭 4歲女童膚色竟泛黃

55歲婦天天吃高劑量維生素C腎衰險死 專家籲注意上限

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」