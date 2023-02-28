護眼飲食｜維他命A防夜盲症、眼睛乾澀　醫生揭6種護眼營養祕方

據統計，台灣每10人就有9人有近視問題，除此之外，眼睛疾病還有白內障、視網膜病變、黃斑部病變、乾眼症、青光眼等。



醫師提醒，視力保健與營養攝取大有關聯，別只靠葉黃素，還有其他護眼的重點營養素也要攝取。

6種護眼營養秘方（按圖了解👇👇👇）

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護眼秘方！6種營養素都很重要

現在電子用品是人人必備，除了盡量減少眼睛盯螢幕的時間，台灣瀚仕診所醫師歐瀚文也列出以下幾個護眼重點營養素給大家參考：

OMEGA-3脂肪酸：眼睛潤滑、降低白內障和黃斑部病變風險

歐瀚文說明，OMEGA-3脂肪酸有助於維持眼睛的潤滑，並預防乾眼症；適量攝取OMEGA-3 脂肪酸也有助於降低日後罹患白內障和黃斑部病變的風險。另外，視網膜亦由高比例的DHA組成，當DHA不足時也會影響視力，特別是兒童。

食物中OMEGA-3脂肪酸的來源主要來自魚類，像是三文魚、鯖魚、秋刀魚等，若是素食者可使用亞麻仁油或者透過藻油保健品補充OMEGA-3脂肪酸。

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葉黃素、玉米黃素：抵抗藍光傷害

在眼睛視網膜中央的黃斑部，具有高濃度的葉黃素與玉米黃素，是黃色的類黃酮抗氧化營養素，具有強大的抗氧化特性，同時能吸收電子螢幕的藍光，有助抵禦眼睛中的自由基，避免視網膜病變。食物來源像是粟米、紅蘿蔔、菠菜、芝麻葉或西蘭花等，都富含葉黃素與玉米黃素。

維他命A、類胡蘿蔔素：預防夜盲症和眼睛乾澀

歐瀚文說，維他命A可維護眼睛的光感覺細胞，讓眼睛能正常分辨環境的光暗程度，並保持眼部結構完整性與眼部健康。像是蛋黃、肝臟等富含維他命 A的食物，有助於預防夜盲症和眼睛乾澀。

另外，胡蘿蔔也含有豐富的β-胡蘿蔔素，是維他命A的前驅物，可在體內轉換成維他命A，也是幫身體補充維他命A的另一種形式。

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維他命C：提升免疫力減少眼部感染

維他命C是人體重要的抗氧化營養素，歐瀚文表示，過去有研究指出適量攝取抗氧化營養素，像是維他命C、維他命E或類胡蘿蔔素，對於白內障患者具有保護效果。此外，維他命C也參與免疫系統運作，當免疫力下降時，也較容易引起眼部感染疾病。富含維他命C的食物來源包含番石榴、甜椒、奇異果、西蘭花。

維他命E：保護視網膜避免氧化傷害

眼睛的視網膜含有高比例脂肪酸組成，適量攝取維他命E能保護脂肪酸受到氧化傷害。當嚴重缺乏維他命E時，可能會導致視網膜病變，造成失明和視力退化，飲食中可透過堅果類食物，像是杏仁、核桃，或是葡萄籽油、菜籽油等植物性烹飪用油，都含有較高的維他命E。

鋅：提升抗氧化力 減緩黃斑部病變

歐瀚文強調，鋅是體內抗氧化系統的輔酶，也參與視網膜視色素的形成，當體內鋅不足時，有可能會導致夜盲症。鋅的補充也能夠減緩黃斑部病變的速度，幫助視力變清晰。飲食中鋅的來源主要是肉類與海鮮類，像是生蠔、牛肉、豬肉等，植物性來源則是堅果含量較為豐富。

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