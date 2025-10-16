癌症｜7種錯誤飲食習慣恐致癌！喜歡喝熱湯　小心燙傷致食道癌

除了基因與病菌帶來的潛在風險外，有些癌症的確是由不良的生活習慣日積月累養出來的。



我們都明白進食對身體健康影響甚鉅，吃不對除了影響生理機制的正常運作外，一些錯誤的飲食習慣還會帶來令人聞風喪膽的癌症。

這7種錯誤飲食法會導致7種癌症👇👇👇

+ 23

一、胃癌：愛吃醃漬類食物

醃漬類的食品、或是加工過的食物，為了讓保存期限變長、食物還可以保持不變質，都會含有「亞硝酸鹽」。雖然亞硝酸鹽可以抑制微生物生長、保存食物，但同時也是國際癌症研究機構證實的「致癌物質」。

建議：最好避免醃漬類食物。



二、食道癌：愛「趁熱」吃

世界衛生組織（WHO）下轄的「國際癌症研究機構」（IARC）曾經發布報告，如果喝65°C以上的熱湯、熱飲，可能會增加罹患食道癌的風險；因為被燙傷的食道黏膜，在不斷修復的過程中，很可能發生「錯誤」，反而長出不該長的癌細胞。

而由伊朗、美國、英國組成的研究團隊，也在2020年發布了一篇研究，每天喝60°C以上的茶700毫升，食道癌的風險會增加90％、幾乎達到2倍。

建議：吃飯時，只要舌頭覺得「燙」就不要吞，放涼再吃。



相關文章：癌症｜愛吃熱狗薯條恐罹癌、早逝風險增！營養師教你平衡吃法👇👇👇

+ 3

三、乳癌：愛吃高油食物、愛吃宵夜

乳癌是全世界女性最常見的癌症，而它跟內分泌有極高的關係，過多的雌激素會刺激乳腺病變而導致癌症。香港中文大學公衛學院研究也發現「太晚吃東西」、「宵夜吃太多」，比沒有吃宵夜習慣的人增加1.5倍的乳癌風險。

在這份研究中，有「吃宵夜習慣」的定義是在晚上10點以後進食，每週至少1次、持續1年以上的習慣性食物攝入。而在眾多不同類型的宵夜中，吃麵食的人風險是最高的，會比沒有吃宵夜的人增加2倍風險，如果是吃米食的話，則會增加1.9倍的風險。

建議：晚上10點後不要吃東西，或是改吃蛋白質類的食物。



四、肝癌：愛喝含糖飲料、喝酒、吃甜食

雖然脂肪肝的名稱中有「脂肪」2個字，但其實脂肪肝不是油、或脂肪吃太多才會有，愛喝酒、愛吃甜食或喝含糖飲料、減肥不當的人，也會使得身體營養不良、不均衡，讓脂肪在肝臟堆積。

而糖分都會造成三酸甘油脂，而三酸甘油脂更容易囤積在內臟，尤其是負責身體代謝的肝臟位置，形成脂肪肝；而脂肪肝，就是肝癌的前一步，每年因為脂肪肝而得到肝癌的人也不斷增加。

建議：台灣衛生福利部建議每日添加糖攝取應低於50克



相關文章：【癌症】椰菜花切開30分鐘後煮抗癌效果更好？助防癌11招先瘦腰！👇👇👇

+ 7

五、肺癌：維他命B雜攝取不足

國際癌症組織回顧多個前瞻性群組研究結果後，發現「維他命B2攝取不足會顯著增加罹患肺癌的風險」，而維他命B雜是人體無法自行合成的營養素，而台灣國民營養健康調查顯示，台灣人維他命B2及葉酸缺乏率大約是15～25%，加上處在空污環境，肺癌風險更高。

建議：多吃一些富含維他命B雜的食物，如五穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉類；或是利用錠劑補充。



六、大腸癌：菜吃太少、三餐不定時

腸道益生菌，可以改善我們的大腸健康，不只是改善便秘、減少毒素累積，像是乳酸桿菌和嗜熱鏈球菌等菌種，也能減少消化道中致癌化學物質。美國華盛頓大學Xiaobin Zheng博士帶領的研究團隊，也發現含有這些好菌的優格，可能會降低大腸直腸癌的風險。

所以想要維持健康的腸道，就要吃對健康的食物，但除了吃乳酪之外，吃菜來補充益生菌的食物，也是很好的作法。

建議：菜的份量，最好每天是肉的3倍，可以吃到3個拳頭大小的菜量；而且最好固定時間吃飯，才不會損耗體內的益生菌。



相關文章：癌症｜每7分鐘就有一人患癌？認清8種常見癌症早期警號及早察覺👇👇👇

+ 10

七、口腔癌：煙酒不離口

抽煙、飲酒、嚼檳榔是頭頸癌的主要危險因子。研究指出，同時有這3種習慣的人，罹患頭頸癌的風險是沒有這些因子的123倍。而世界癌症研究基金會報告也表示，40%以上的口腔癌與酒精有關。而吸煙是40歲以下人群罹患口腔癌的禍首。

建議：避免吸煙、飲酒和嚼檳榔，保持良好的口腔衛生。



延伸閱讀：

預防大腸癌飲食法，兩樣東西要少吃！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

