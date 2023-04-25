出汗｜天氣濕悶易生腳汗 腳臭２大成因 ５種調理常用藥材

春季過去，香港即將迎來一年中最濕、最悶熱的季節。這時，悶熱的天氣最易讓人出汗，導致產生異味，尤其是腳汗多的人，在外工作多時回家一脫鞋，那個味道可謂「一索難忘」，到底腳臭成因為何？想要改善又有何辦法？



脾胃虛弱和腎氣不足為腳臭２大成因！

中醫認為，腳汗大的原因主要是因為脾胃虛弱和腎氣不足。

脾胃是人體的消化系統，如果脾胃功能虛弱，會導致消化不良、濕氣滯留，從而影響皮膚的排泄功能，使得汗液排泄困難，導致腳部出汗過多。而腎主水，腎氣不足會導致水液代謝失調，同樣會導致腳部出汗過多。此外，中醫還認為長期情緒低落、氣血運行不順暢、風熱濕毒等因素也會導致腳部出汗過多。

因此，中醫治療腳汗大的方法主要是調理脾胃和腎氣，促進身體內部的水液代謝和排泄功能，以及消除濕氣和熱毒等因素的影響。常見的治療方法包括中藥調理、針灸、艾灸、按摩和穴位貼敷等。此外，平時也應該注意保持腳部乾燥，穿透氣性好的鞋襪，避免過度勞累和精神緊張等。

５種調理腳汗大常用的中藥

中藥調理脾胃和腎氣是中醫治療腳汗大的常用方法之一。以下是５種常用到的中藥：

1. 黃芪



黃芪能夠補脾益氣、提高身體免疫力，並有調節水代謝的作用，常用於治療脾胃虛弱和腎氣不足等問題。

2. 人參



人參是一種常用的中藥補品，具有補氣血、提高免疫力、增強體力等作用，常用於調理脾胃虛弱、腎氣不足等問題。

3. 淮山



淮山能夠補脾益肺、調節水液代謝，並具有潤肺止咳、美容養顏等功效，常用於治療脾胃虛弱和腎氣不足等問題。

4. 枸杞子



枸杞子具有滋腎益精、增強身體免疫力、調節血液循環等作用，常用於治療腎氣不足和腳汗大等問題。

5. 熟地黃



熟地黃能夠滋陰補腎、益氣生血、調節水液代謝等，常用於治療腎氣不足和腳汗大等問題。

調理脾胃腎氣 2款推薦食療食譜

以下是兩味簡單的食療食譜，採用了黃芪和淮山，可以幫助調理脾胃和腎氣，緩解腳汗大的問題：

1. 黃芪淮山燉雞

材料：



- 雞肉 500 克，黃芪 20 克，淮山 50 克，薑片 3 片，料酒 適量，食鹽 適量，清水適量

製作方法：



1. 雞肉洗淨切成小塊，加入適量料酒醃製 15 分鐘；

2. 黃芪洗淨備用，淮山去皮切成小塊；

3. 熱鍋涼油，下薑片爆香，加入雞肉翻炒至變色；

4. 加入清水至雞肉的 1.5 倍高度，放入黃芪和淮山，煮沸後轉小火燉煮 2 小時左右，加入適量鹽調味即可。

功效：



- 增強免疫力：黃芪和淮山都是常用的中草藥，能夠增強免疫力，提高人體的抵抗力。

- 補益脾胃：黃芪和淮山都具有補益脾胃的作用，能夠促進消化吸收，提高身體的營養吸收能力。

- 滋陰潤燥：黃芪和淮山都是滋陰潤燥的中藥材，能夠緩解口乾舌燥、皮膚乾燥等問題，有助於保持身體的健康狀態。

2. 枸杞子薏米粥

材料：



薏米 50 克，枸杞子 10 克，大米 50 克，冰糖 適量，清水適量

製作方法：



1. 將薏米淘洗乾淨，浸泡 30 分鐘；

2. 將大米淘洗乾淨，加入適量清水浸泡 30 分鐘；

3. 將浸泡好的薏米和大米加入鍋中，加入適量清水，大火燒開後轉小火煮 30 分鐘左右；

4. 加入枸杞子和適量冰糖，繼續煮 10 分鐘左右，直到粥濃稠即可。

功效：



- 調理脾胃：薏米能夠幫助消化和吸收食物，而枸杞子有助於調節腸胃功能，兩者結合能夠促進脾胃消化和吸收。

- 調節水液代謝：薏米具有利尿作用，能夠促進體內水液代謝，有助於緩解水腫問題。

- 養生美容：枸杞子富含維生素C和多種氨基酸等營養成分，有助於保持皮膚健康，延緩衰老。

需要注意的是，以上食療食譜僅供參考，如果有不適症狀或需要長期調理，建議諮詢醫生或中醫師的意見。此外，對於藥材的用量和煮製方法，應根據個人情況和病情合理調整。

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睛明穴



功效：清熱疏風，明目退翳睛

位置：在面部目內眥角稍上方凹陷處

做法：先以姆指揉按睛明穴10分鐘，後以指腹輕輕揉按眼部四周，循眉心向外推展，再點按眼肚。

太沖



功效：平肝熄風，清熱利膽，明目位置

位置：在足背第一、二足趾跖骨連接部位的凹陷處

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘

三陰交



功效：行氣解鬱，調補肝腎位置

位置：在小腿內側，足內踝尖上3吋，脛骨內側緣後方凹陷處

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘

率谷



功效：疏肝利膽，通絡止痛位置

位置：在耳尖直上入髮際1.5吋

做法：輕輕按壓，或揉按5至10分鐘