吃油炸食物能撫慰人心？研究揭恐提高抑鬱症、焦慮症風險

油炸食物有撫慰人心的效果，其中熱騰騰的薯條更是很多人的最愛，不過根據杭州專家團隊近日於《美國國家科學院院刊》發表報告，於11年內分析超過14萬名參與者，發現在吃油炸食品的人當中，有8,294人患焦慮症以及12,735人患抑鬱症。



與不吃油炸食物的人相比，患焦慮及抑鬱症的風險，患焦慮症的風險高12%，患抑鬱症的風險高7%，比較特別的是，炸薯條比起油炸白肉增加2%的抑鬱症風險，而且，這個現象在年輕消費者及年輕男性間更為明顯。

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研究人員認為，一個可能的原因是油炸食物含有一種叫做丙烯醯胺的化學物質，當一些食物在非常高的溫度下烹飪時就會出現這種化學物質，長期接觸丙烯醯胺與與腦部炎症相關的焦慮和憂鬱行為有關。

另外，根據美國食品和藥物管理局的資料，丙烯醯胺主要存在於由植物製成的食物中，例如薯仔產品、穀物產品或咖啡。然而，有專家表示該研究結果是初步的，尚不清楚油炸食物是否導致了心理健康問題，或者經歷憂鬱或焦慮症狀的人轉向油炸食物。

有助紓緩焦慮和抑鬱情緒的食物：（按圖👇👇👇）

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哈佛大學營養精神病學家Uma Naidoo表示，營養與不良心理健康之間的關係往往是雙向的，不健康的食物對微生物群有害，會加劇抑鬱症狀，但與此同時，那些情緒低落的人往往更傾向於吃「舒心」 的食物，例如油炸食物和甜點。

不過，一旦個人有意識地選擇健康的全食物，他們的情緒就會開始好轉，更有可能繼續做出健康的食物選擇。浙江大學研究員Yu Zhang告訴《CNN》，沒有必要對油炸食物的不良影響感到恐慌，但保持健康的生活方式，減少油炸食品的消費，除了對整體健康有幫助外，可能對心理健康也有幫助。

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