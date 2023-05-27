乾眼症｜不斷流淚竟是眼乾徵兆！5旬婦狂滴眼藥水角險令角膜受損

58歲羅女士，因眼睛不舒服且常常流眼淚及眼油，有時還會被誤以為心情不好而困擾，經朋友介紹購買眼藥水使用，症狀不但沒有改善，反而越點越不舒服，至眼科求診。



經檢查發現，病患眼睛乾澀、瞼板腺功能異常，並不知道自己有乾眼症問題，且購買的眼藥水中含有薄荷成分，在有症狀的情況下使用容易刺激眼部，經治療與衛教後症狀改善許多。

乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是更年期、自體免疫疾病、長時間戴隱形眼鏡等所致。

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台灣書田診所眼科主治醫生張夏怡表示，現代人用眼時間拉長，造成眼睛不適與乾眼症狀日益嚴重，很多人自行購買人工淚液或眼藥水使用，想緩解眼睛不舒服，直到覺得視力惡化或眼睛不適影響生活就醫，才發現是乾眼症上身。

人工淚液一直點，可能越點越難受！

張夏怡解釋，眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，這三層只要有一層分泌不平衡就可能影響角膜導致乾眼症。其中缺油型患者因瞼板腺功能不佳，油脂分泌異常，倘一直補充人工淚液可能覺得效果不彰，反而更加不適。

常被誤解的症狀，「眼淚一直流，竟是乾眼症?!」

張夏怡指出，門診中不少患者因流眼淚困擾而求診，當檢查後確定為乾眼症都覺得很驚訝。其實，乾眼症症狀不是只有眼睛乾燥而已，不少患者會以流眼淚來表現。這是由於眼睛太乾，淚液不足刺激眼睛的反應，導致反射性流淚分泌，造成流眼淚的症狀。

另外，根據統計，50歲以上的族群，大約有11.3%的人會面臨到乾眼症的問題而導致生活上的困擾，以女性為多數。乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是更年期、自體免疫疾病、長時間戴隱形眼鏡等所致。常見症狀有眼睛乾澀、眼睛癢、畏光、眼白發紅有血絲、眼睛酸痛、異物感、分泌物黏稠、視力模糊等。

治療方面，張夏怡提到，主要是減輕症狀，並避免角膜受傷。乾眼症的症狀多元，先經由醫生檢查確認乾眼症發生原因，再依醫生指示使用適合的人工淚液或藥水，不建議民眾自行購買；同時適度熱敷眼部可緩解不適。症狀較嚴重者，搭配使用抗發炎眼藥水、免疫抑制劑等。倘因油脂層不平衡、瞼板腺阻塞引起的乾眼症，可考慮以脈衝治療減緩眼部發炎反應，一個療程進行3-4次，每2-3週治療一次，效果維持約一年，須自費。

最後張夏怡提醒，乾眼症發生與體質、生活環境、工作形態等有關，長期未治療嚴重時會造成角膜受損、潰瘍等。提醒民眾，倘出現眼睛酸澀、模糊、癢痛等症狀時應儘速就醫診斷，以免延誤治療時機。

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