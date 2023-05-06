乾眼症｜久坐冷氣房眼睛易乾澀疲倦？恐患乾眼症3大方法緩解症狀

有時長時間在冷氣房做事，眼睛就乾乾澀澀又疲倦，有時甚至出現視力模糊的狀況。



眼睛乾澀嚴重影響了日常生活的專注力，眼乾就是如此令人困擾的狀況。但若是長期眼乾，就要警惕可能有乾眼症了。

10大眼乾症狀（按圖👇👇👇）

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乾眼症有什麼症狀？

乾眼症患者除了眼睛乾以外，通常還有一系列其他症狀：

1. 對光敏感，早上起床的時候會有些睜不開眼。

2. 常覺得眼皮很重或是眼睛裡有東西。

3. 眼睛會有發紅的現像或是灼燒感。

4. 眼睛很容易疲勞，還會出現模糊，學習工作會難以集中精力。

5. 迎風容易流淚。



這裡要解釋一下，有人問：「我明明就容易迎風流淚，怎麼可能還乾眼？」那是因為迎風急性流出的液體，與淚膜液體相比成分不平衡，並不能很好地緩解乾燥症狀。

緩解乾眼症方法（按圖看清👇👇👇）

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這些方法可以緩解乾眼症

輕度的乾眼症，透過改善生活方式以及使用人工淚液就可以緩解，中重度乾眼患者，則需要尋求專業醫生的幫助，通過藥物或手術來治療。

1. 改善生活方式

放大片、隱形眼鏡等雖然美觀，但會加重乾眼症狀，建議有相關症狀的人減少使用。眼線筆和睫毛膏可能會阻擋眼中的腺體，導致眼睛周圍區域發炎，建議減少眼部化妝品的使用。盡可能減少看著螢幕的時間，閉眼休息幾分鐘，或反覆眨眼幾秒鐘紓緩眼球，並避免熬夜。

2. 飲食補充維他命

適量補充富含維他命A的食物，比如紅蘿蔔、牛奶等。缺乏維他命A，淚腺上皮容易角質化，會影響淚液的分泌，使眼睛乾燥。

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3. 人工淚液

乾眼症的緩解可以靠人工淚液，人工淚液可改善眼表潤滑程度並增加濕度。不過，雖然人工淚液可以長期使用，但台灣書田診所眼科主任醫師廖昶斌表示，台灣健康保險給付的都有防腐劑，長期使用可能會過敏或傷害眼睛；要長期使用的話，還是選沒有防腐劑的好，但不管怎麼樣，人工淚液都只是紓緩症狀而已，完全沒有治療效果。

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