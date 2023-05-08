聽覺受損｜從眼睛周圍開始痛？耳朵劇烈疼痛恐暗藏5大健康問題

儘管耳痛在兒童中更為常見，但耳朵痛也會影響成年人，甚至可能導致失眠。耳朵痛可能是耳道內積垢、感染，或是牙痛伴隨的症狀等問題；而在耳朵疼痛的情況下，許多人認為只要清除黏性物質就會有所幫助，但情況並非總是如此，因為長期的耳朵痛可能預示著更嚴重的問題，需要去診所就診檢查。



全面了解疼痛的起源和後果很重要，因此列出了可能導致耳朵不適的原因，有5大項。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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【感染】耳朵刺痛是大事徵兆 例如細菌感染

耳朵裡的刺痛發展成難以忍受的疼痛，可能預示著一些嚴重的事情。耳朵痛通常是由某種細菌感染引起的高度發炎所引起的。美國加州聖莫尼卡Providence Saint John健康中心的耳鼻喉科醫師和喉科醫師Omid Mehdzizadeh博士表示，耳部感染會導致耳朵嚴重發炎、腫脹和引流，這會導致劇烈疼痛，耳朵感染通常是由於病毒和細菌聚集在裡面，引起感冒和過敏。而Mayo診所也指出，細菌感染可能導致耳朵發癢和不適。

【鼻竇感染】常見的鼻竇炎 發生就很難處理

Omid Mehdzizadeh博士指出，當鼻腔組織被阻塞並充滿液體時，就會發生鼻竇感染。據Cleveland診所則表示，這種情況稱為鼻竇炎，可導致鼻子周圍疼痛和腫脹、鼻塞或流鼻涕、口臭或疲倦，而且疼痛通常會傳到耳朵。

▼長期戴耳機或致聽覺永久受損？（按圖看清👇👇👇）

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【下巴酸痛】先從眼睛周圍開始痛 才傳達到耳朵

顳顎關節障礙會影響下顎的肌肉，進而導致耳朵痛和頭痛。發作時，疼痛會先出現在眼睛或臉部周圍，然後才會到傳達到耳朵。根據Johns Hopkins Medicine 的說法，問題可能是由於咬緊和磨牙而沒有意識到。

【神經問題】各種疾病都有徵兆 最常見的有神經痛

三叉神經痛是一種慢性疼痛疾病，涉及臉部肌肉的電擊般的疼痛。根據美國國家神經疾病和中風研究所的數據，由於神經損傷，主要影響到三叉神經或第五對顱神經。當問題發生時，可能會感到耳朵裡一陣劇烈的疼痛。

小昆蟲誤入耳朵怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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【異物入侵】不明物體入侵 就該有警覺

如果異物在不知情的情況下進入耳腔並停留很長的時間，就會透過疼痛來讓人們知道它的存在，也會出現一些其他症狀，例如出血和化膿等狀況。在這種情況下，應該要尋求醫療幫助。

資料來源：Sharp Pain In The Ear May Be Indicative Of These 5 Health Problems

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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