持續發燒1個月臉歪無力似中風！台男就醫確診腦膿瘍　3類人屬高危

台灣桃園一名50多歲的中年男子平時身體健康，沒有慢性疾病，日前突然發燒一個多月，沒有呼吸道或是其他感冒症狀，也查不出病因。每天除了精神較差、有些微頭痛、全身酸軟無力外並無其他不適。一天早上突然出現左側臉歪，左側肢體無力等類似中風的症狀，家屬立即送醫檢查。



該男子經腦部磁力共振（MRI）檢查後發現為「腦膿瘍」，經住院一個多月的抗生素治療後好轉，左側肢體也在復健後逐漸恢復力氣。

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台灣衛生福利部桃園醫院神經內科醫師邱詡懐指出，腦膿瘍為一個少見但致命的感染性疾病，常見之病因爲顱內受傷、鄰近器官的感染或細菌經血液跑至腦部，產生化膿的現象，並造成腦組織的發炎腫脹、腦壓升高。嚴重時會產生癲癇或是意識障礙等嚴重併發症，老人、免疫力低下的族群及糖尿病病友為高危險群。

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病情早期常常只有以輕微頭痛表現，部分的病人會合併發燒等症狀，隨著病情進展會出現持續性劇烈頭痛、視力模糊、噁心嘔吐或肢體無力等等表現。治療上會以抗生素治療，並根據病灶大小及臨床評估決定是否開刀治療。建議民眾如有類似症狀務必儘速就醫，儘早治療。

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