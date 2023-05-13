腦退化｜堅持7步驟讓大腦保持年輕！醫生指保養大腦要從20歲開始

大部分的人在對抗「老化」時，都是在皺紋出來了、體力不好時、記憶力開始退化後，才開始想要保養。醫師指出，想要真正的「永保青春」，是要從年輕就開始做起，可遵循「簡單7步驟生活指南」，從20歲開始保養大腦，有效維持青春活力。



大腦老化會影響「皮質」與「海馬體」

台灣博仁醫院副院長康智森指出，想保養大腦最需要注意的就是「大腦皮質」與「海馬體」。在人腦裡，皮質是用來接收到訊息與資料，並將資訊傳達到海馬體進行短暫記憶，在反覆進行的知識傳遞與儲存後，形成中期記憶。可大腦一旦老化，就會使皮質萎縮，進而讓海馬體受到影響，產生記憶力退化問題，最終形成「阿茲海默症」。

堅持7步驟讓大腦年輕10歲（按圖👇👇👇）

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康智森表示，一份刊登在《神經內科》（Neurology）期刊的最新研究顯示，自20歲起遵守美國心臟協會所提出「簡單7步驟生活指南」的人，大腦會更加年輕有活力。該研究長期追蹤518名現年平均51歲的參與者30年，他們發現，有遵守「7步驟生活指南」參與者的大腦會比沒遵守者平均年輕10歲，其7步驟內容如下：

1. 控制好血壓。

2. 控制好膽固醇。

3. 降低血糖。

4. 多多運動。

5. 維持健康飲食（如地中海飲食等）。

6. 控制體重。

7. 戒煙。



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當然，民眾來不及從年輕開始保養也沒關係，從現在開始維持這7種良好的生活習慣，也還是能有效維持心血管與大腦健康。他建議民眾，可以從現在開始養成這7步驟。

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