抗憂鬱食物｜嗜甜易倦下雨就厭世或患SAD　營養師揭2類食品抗憂鬱

近期降雨不斷！大雨灌飽水庫，但有些人只要陰雨就會心情低落，營養師指出，這代表你可能有「季節性情感障礙」，建議可補充碳水化合物與維他命D食材，舒緩憂鬱情緒。



多年來國外已有不少醫生及團隊，針對天氣影響人們情緒進行研究，結果發現在舒適宜人的天氣中，如氣溫較高、晴朗明亮時，會讓人心情較佳、記憶力比較好，也願意花比較多時間待在戶外。

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為甚麼下雨會容易使人憂愁？研究指出，有可能是因為秋冬及梅雨季日照短、陽光照射較少，使得體內血清素含量下降，造成憂鬱、情緒不穩等問題；也有醫生認為與內在的生理時鐘失調、褪黑激素、多巴胺、Y神經胺等因素有關。

而這種在特定季節或時間出現的抑鬱症，就稱為季節性情感障礙（Seasonal Affective Disorder），簡稱SAD，大約100人當中，就有1.5人有這樣的問題。

SAD患者常見的症狀包括：

1.情緒低落、不穩定，容易生氣或哭泣；

2.對於碳水化合物，尤其是甜食需求大增，有暴飲暴食跡象，也導致體重容易增加；

3.常常感到疲倦、容易昏昏欲睡；

4.遠離社交，減少出席社交場合的機會。



無論SAD的肇因是甚麼，我們仍可以從飲食及生活作息中，盡量降低壞天氣可能帶來的情緒不穩定。來自台灣的好食課營養師林世航建議，飲食上可以多補充兩大類食物：

補充碳水化合物

可以多吃南瓜、糙米、粟米、番薯、栗子等全穀及未精製雜糧食材，促進血清素合成，並建議減少精製糖的攝取，因為甜食容易使血糖波動起伏大，容易有情緒不穩的問題。

維他命D食材

可吃雞蛋、乾香菇、三文魚、鰻魚、強化牛奶等高維他命D食材，因為研究發現缺乏日照，體內維他命D含量低，就容易有憂鬱傾向，而增加維他命素D的攝取，有助於改善症狀。

此外，色胺酸能促進血清素與褪黑激素生成，有助於維持正面情緒、放鬆安定。富含色胺酸的食物除了上述的全穀雜糧之外，還有牛奶、芝士、乳酪、小魚干、蝦米、瘦肉／魚類、蛋類、黃豆製品、堅果類等，都適合搭配食用。

林世航也建議，可以多利用天氣好的時候出門曬曬太陽，幫自己透透氣，舒緩身心壓力，也可增加體內維他命D合成。若雨真下不停，連一點陽光也沒有，不妨在家中開抽濕機，減少濕黏空氣帶來的煩躁感，也可以多穿淺色透氣衣物，降溫保持乾爽，並養成規律睡眠的習慣，讓我們一起安度令人焦躁憂鬱的雨季！

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