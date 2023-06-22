減肥｜只吃菜不吃肉可瘦身？當心蛋白質不足致水腫、失眠4症狀

不少女孩因為想要減重，認為應該要「多吃菜、肉少吃」，甚至乾脆不吃肉，結果反而讓身體反而出現水腫！醫師提醒，只吃菜不吃肉營養不均，除了瘦不下來身體機能變差之外，還可能會有月經不來、經痛的症狀，需要特別注意。



台灣中醫師余雅雯指出，蛋白質不僅是構成人體肌肉、器官與內分泌腺的主要原料。一旦缺乏、不足，不僅容易使肌肉流失，更可能導致水腫、失眠等不適症狀；尤其是茹素者飲食上也要小心。

缺乏蛋白質4大症狀（按圖👇👇👇）

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1. 蛋白質缺乏會水腫

台灣中醫師余雅雯指出，水腫是細胞之間的水分（又稱組織液，或組織間隙液）過多所引起的現象，組織液增加正是「白蛋白」不足的關係。事實上，號稱「萬能蛋白質」的白蛋白，佔據血液中蛋白質的60％以上，具有運送各種物質的功能。

一般來說，白蛋白會在血液內保持一定的濃度。若蛋白質攝取不足，白蛋白的濃度也會跟著下降。人體為了保持血液中的白蛋白濃度，會將血液內的水分排出血管之外，導致組織液的增加，出現「水腫」現象。

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2. 蛋白質缺乏會少腳冰冷

余雅雯表示，體溫主要由肌肉產生，沒有活動也同樣會產生熱能。因此，想要避免手腳冰冷，保持適當的肌肉量很重要，而人體生成肌肉的材料正是蛋白質。

3. 蛋白質缺乏會憂鬱失眠

缺乏蛋白質對人的「心靈」健康也有一定影響。余雅雯表示，人體腦中左右情緒的神經傳導物質，也是由蛋白質生成。而影響情緒的腦部神經傳導物質則包括血清素、多巴胺、腎上腺素、γ-胺基丁酸等皆透過蛋白質分解成胺基酸，再由胺基酸進一步轉化而成。

若人體蛋白質攝取不足，無法提供身體足夠的胺基酸，在有利轉換心情和安定情緒作用的血清素不足下，便容易使情緒低落、焦躁、憂鬱等症狀找上門。此外，誘發人體睡意的荷爾蒙「褪黑激素」，也是由血清素生成，因此蛋白質不足也會導致失眠的發生。

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4. 蛋白質缺乏會免疫力下降

余雅雯指出，蛋白質攝取不足也會影響人體的免疫功能。蛋白質是構成白血球和抗體的主要成分，一旦缺乏，便會使免疫細胞中的淋巴球數量大幅降低，進而導致人體免疫力下降。

醫師提醒，蛋白質最主要的功能並非供給能量，而是構成頭髮、皮膚、肌肉、指甲及內臟中的各種激素、消化酶，也正因為人體構造生成與其息息相關，因此一旦缺乏，便會造成人體出現一連串的不適反應，一定要飲食均衡才是上策。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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