抗衰老｜女性35歲後易變老！除按壓穴位　多吃這些食物亦能養生

地球上的生物都有老化的問題，人類也會面臨老化帶來的威脅，身體上每個器官衰老的速度都不同，所帶來的衰老與疾病也不相同，就像器皿一樣，會保養的器皿可以日久彌新，不懂身體保養的人則會加速它的老化速度。



女35、男40開始衰老 臟器生理功能虛損

台灣中醫診所張永明院長表示，中醫古籍《內經》中提到女子「五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。」是指女性自35歲左右開始衰老，從臉部及頭髮開始呈現老化；而男子「五八，腎氣衰，髮墮齒槁。」是指男性從40歲左右開始衰老，自腎氣及頭髮牙齒開始呈現老化，後面隨着年紀增長，精氣衰退，各個臟器生理功能也逐漸出現虛損症狀，這和我們的生理變化幾乎一致。

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中醫全面調養 延緩老化

所以，抗老化必須是系統性，需要考慮到整組臟器機能正在退化、循環管路漸不通暢。而中醫是一種全方位療法，針對不同體質，加以不同調理，達到延緩老化。

從中醫角度來看，外觀的老化跟人體臟腑、氣血相關。所以要抗老化就必須由內調養臟腑功能。腎為先天之本，脾為後天之本，脾腎虛衰是抗衰老的主要表現。因次中藥抗衰老保養的概念首重「腎精」（俗稱腎氣）充足與脾胃功能的健全。只要腎精充足，即可維持身體各項機能的穩定運作，延緩器官衰老的腳步。

多吃黃黑紅食物 有助脾胃、腎、心

中醫認為可以多吃黃色健脾、黑色補腎、紅色入心的食物，對脾胃、腎、心血管都有助益：

．黃色食物入脾胃：南瓜、番薯、香蕉、木瓜等。

．黑色食物入腎：黑豆、紫米、桑葚、葡萄、黑芝麻等。

．紅色食物入心：紅棗、番茄、胡蘿蔔、蘋果、櫻桃、紅甜椒、西瓜等。



按壓穴位疏通經絡 抗衰老

另外搭配一些特定穴位除了能疏通經絡，促進氣血運行，維持皮膚正常機能，還能延緩老化，達到美容養顏的效果：

．頭部穴位：百會穴、印堂穴

．眼周穴位： 承泣穴、睛明穴、攢竹穴、陽白穴、瞳子髎穴。

．臉部穴位：太陽穴、迎香穴、百會穴、頰車穴

．手、腳穴位：合谷穴、曲池穴、湧泉穴、太谿穴



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