濕邪｜濕氣重易致關節痛、濕疹！中醫揭7警號2狀況恐濕邪上身

在梅雨季節裡，濕氣重成為我們最大的困擾之一。當空氣中的水分含量高時，我們往往感到悶熱、不舒服。



濕氣影響我們的身體健康，像是濕疹、關節痛、水腫等問題，還可以從哪些身體狀況判別自己是否濕邪上身？

如何判別是否濕邪上身？

+ 3

台灣雲品中醫診所醫師施威廷表示，其實濕邪指的就是過度的潮濕，超過人體的負荷，而造成了一些病徵出現的現象，另外，他也用海綿來舉例說明，人體就像是一塊海綿，正常的狀況下可吸取足夠的水分而保持乾燥，但有2種情況會造成此種現象的失衡，也就是疾病的產生。其中一種是處於過量的水分中，假設正常海綿可吸收30cc，將之丟在50cc的環境裡，則無法正常地將水分吸乾；另一種則是海綿本身出問題了，假設原本可吸收30cc的水，現在只能吸收20cc，這多出來的水就是濕邪。

2種狀況造成濕邪上身

1. 環境問題

所居處的環境過度的潮濕可造成濕邪的產生，而這可以是地域性的，也可是時間性的。就地域性而言，像是台灣屬於海島型地方，四面環海之下，濕度比起腹地較大的城市而言則較易受濕邪侵襲；就時間性而言，像是每逢夏日梅雨季，大量的降雨加上高溫的蒸騰，讓濕度頻頻上升，這時有些人身體就會開始出現沉重感，排便則會偏軟爛。

2. 脾臟出問題

第2個是海綿本身的問題，正常的人體裡藏著一塊大海綿，也就是中醫所說的脾臟，它的功能就像除濕機一樣可將水分吸乾，而讓人體保持濕度適度的狀態，但隨著年齡老化或者是因疲倦而功能低下，或是遭受疾病的侵襲，都可能造成其吸水能力下降，而造成疾病的產生。

相關文章：濕氣重｜濕邪體質最易中Omicron？ 中醫推8大袪濕食物仲可以減肥👇👇👇

+ 4

如何判別是否濕邪上身？

1. 身體沉重、四肢困倦：身體覺得很沉重，四肢無力感，體重卻沒有上升。

2. 頭重如裹：有些濕邪侵犯頭部的人，會反應頭部沉重且好像裹著一層東西。

3. 關節疼痛：有些關節疼痛的病患，是因濕邪侵犯經絡關節而引起。

4. 大便軟爛：排便常常不成形，且會黏馬桶，沖不乾淨。

5. 舌苔厚：舌頭上總是有一層厚厚的白苔，每次早晨都要為此而刷舌苔。

6. 水腫：因水性下沉的關係，容易發生在下肢。

7.濕疹：有些濕邪會反應在皮膚上，伴隨出水的症狀。



飲食和生活中如何遠離濕邪？

施威廷指出，首先要確保居住環境的乾燥，面對較潮濕的季節可在家裡開除濕機，減少受濕邪侵犯的機會，或是洗完澡保持廁所的乾燥，也能幫助減少室內的潮濕狀況。飲食上，不要過食生冷，像是大家夏天最愛的冷飲和偏寒的水果；另一方面則是減少過度食用油膩或味道濃厚的食物，這些食物不只容易造成三高，也容易造成身體負擔，而降低驅濕的作用。

相關文章：濕熱｜下雨天周身痛與吹冷氣吃油膩有關？去濕4穴位+紫蘇葉茶紓緩👇👇👇

+ 4

中醫排濕氣大法

施威廷建議，飲食上可藉由服用一些具有利水驅濕效果的中藥，像是常見的四神湯或紅豆薏仁來幫助體內排濕。而穴位按摩可選用在胃經上的足三里穴和豐隆穴增進腸胃道的功能幫助體內排濕。

延伸閲讀：

芒種到了濕熱又懶散！中醫提醒保健3件事 必喝1茶消除煩躁、助消化

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」