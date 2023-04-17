腎病｜皮膚癢、易喘或為腎衰竭徵兆　留意泡尿、水腫5大健康警號

常言道「肝不好，人生是黑白的」，卻往往忽略身體還有另一個重要的無聲器官—腎臟。



由於腎臟疾病初期症狀不明顯，逾8成病患都沒有發現自己健康出狀況，等到真發生尿毒、皮膚癢、喘時，大概都進入第4期重度慢性腎衰竭，甚至得接受洗腎治療。醫生提醒，除控制三高慢性病之外，「泡、水、高、貧、倦」是腎臟病的標準症狀，若出現兩項以上，就可能罹患腎臟病，應盡快就醫檢查。

據台灣國健署最新調查，腎炎、腎病症候群及腎病變位居台灣人十大死因第9名，且呈現上升趨勢。而慢性腎臟病有高比例會進展成尿毒症，也容易因心血管疾病死亡，台灣尿毒症發生率與盛行率高居世界第1，目前已有逾9萬名病患因尿毒症須進行血液透析或腹膜透析治療，市民千萬不可輕忽。

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台灣花蓮慈濟醫院腎臟內科醫生鄧子聰說，腎臟就像是人體的污水處理廠，具有排毒、調解水分、維持電解質和酸鹼平衡、製造紅血球、活化維他命D、腎素調解血壓等多項功能。初期腎臟病雖不易察覺，但可以把握「泡、水、高、貧、倦」等5項症狀來做評估，若出現兩項以上症狀，就可能罹患腎臟病：

●小便泡泡15分鐘到半小時未消失

●水腫

●高血壓

●貧血

●疲倦



預防腎臟病最好的方法就是「三多、三少、四不、一沒有」：

三多：多纖維、多蔬菜、多喝水（以沒有水腫為前提）；

三少：少鹽、少油、少糖；

四不：不抽煙、不忍尿、不熬夜、不吃來路不明的藥物；

一沒有：沒有鮪魚肚，控制體重不過重。



鄧子聰指呼籲，患有高血壓、高血糖、高血脂的病人，5年內罹患腎臟病的機率是非三高患者的1.7倍、2.4倍及1.6倍，建議有三高的病人，應依照醫生指示服藥。

而腎病友除控制三高，還要控制蛋白尿及尿酸，同時避免感冒、過度勞累，避免會傷害腎臟的檢查（如顯影劑）、避免吸煙。另坊間常見低鈉鹽是以鉀代替鈉，但因腎臟不好無法排除鉀離子，反而會引發心律不整，建議病人飲食的改變可先諮詢主診醫生，不要貿然決定。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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