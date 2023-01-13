椎間盤突出｜冬天易腰痛小心椎間盤突出！這些危險動作提高風險

冬季氣溫過低，腰椎間盤突出症患者容易受風寒刺激，導致退變加速，特別是高齡者或者長期做家事、需要負重、久坐、久站及搬運動作等行業，容易有的職業病，醫師提醒冬季是腰椎間盤突出症多發的季節，需要格外小心。



台灣長安醫院骨科醫師洪舜奕表示，椎間盤突出分為兩大類，第一種是急性椎間盤突出，常發生於車禍撞擊、摔傷、使腰部椎間盤產生裂隙、受擠壓而導致椎間盤突出。

▼ 自我檢測椎間盤突出（按圖👇👇👇）

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椎間盤突出常見症狀

「椎間盤位於兩節脊椎骨之間，就像果凍一樣軟軟的，能減緩脊椎的受力與衝擊。」椎間盤突出好發於30至50歲者，其影響範圍包括整個腰部、臀部與下肢，常見的症狀為下背痛、臀腰部痠痛或是下肢有刺痛感與麻木感。

洪舜奕列舉，臨床上曾經遇過有家庭主婦出現彎腰起身，突然覺得腰痛，右腳馬上無力無法走動，原先以為休息幾天就好，但症狀仍沒改善，甚至呈現跛行狀態、走路一跛一跛的，醫師立即安排磁力共振，檢查顯示為椎間盤突出。

▼腰椎間盤突出臨床症狀：（按圖👇👇👇）

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家務勞動者小心搬運清掃

醫師舉例，家庭主婦在做家事，如洗碗、拖地、掃地、蹲的動作等，因腰部會微微往前傾或彎腰，久了會對腰椎造成負擔，所以做家事的時間盡量不要太長。

如果覺得腰部有異狀就要休息 ，若非不得已一定要長時間的話，一定要佩戴護腰或是束腹，來加強對腰部的保護力，尤其年關將近，大掃除的家庭主婦更要注意，可以穿著護腰、採用青蛙腿蹲下、腰部挺直的狀態較佳。

老年易退化性椎間盤突出

此外也要留意試了年紀後，容易有退化性椎間盤突出的風險，由於脊椎有磨損，也會有腰痛、背痛的症狀，尤其是60歲以上的老年者都要特別注意，如有徵兆務必諮詢門診，避免未經診斷便自行服用止痛藥或濫吃保健品。

醫師針對椎間盤突出狀況進行評估，若症狀輕微，採取吃藥跟穿護腰即可，但如果壓到神經根造成無法走路，就必需做手術治療，例如採取微創的椎間盤切除手術，再搭配3D立體定位的儀器。

腰椎間盤突出改善穴位，委中穴和陽陵泉穴（按圖👇👇👇）

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洪舜奕提醒，如果民眾有腰部疼痛、庝痛感像一條線一樣，猶如被電線電到的感覺，跑到屁股、膝蓋，那就表示神經有被壓迫到了，這是一個警訊，建議儘快去醫院做一些進階的檢查，以免貽誤病情。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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