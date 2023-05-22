老人跌倒｜記憶力衰退、疾病可影響平衡　18件事做足預防意外發生

隨着年齡的增加，應變能力以及肢體的活動協調度都較差，而長者一旦神經退化、反應較慢，如重聽、視力退化、認知功能降低和腳部的感覺減退都會使感官功能較不靈敏，造成對環境不正確的判斷，此外，服用某些藥物，如血管擴張劑、鎮靜劑、高血壓藥物、止痛藥等，會影響意識，讓感覺便得較為遲緩或者產生暈眩等副作用，進而造成跌倒。



記憶力衰退、身體疾病 皆可能影響平衡

除此之外，台灣衛生福利部國民健康署指出，記憶力衰退、判斷力減弱也會造成對自己的能力有不實際的預期，加上身體功能失調或慢性疾病，如關節炎、骨質疏鬆症等，都會造成行動的困難。

而當身體控制力的降低，像是肌肉鬆弛老化、關節不能完全曲展、內耳平衡功能降低、暈眩、聽力變差和柏金遜症也會導致平衡協調動作的退化，走路容易歪斜、不穩。

老人家跌一跌可以很嚴重，以下18件事，還是預先做好防意外發生！（按圖了解）

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反應時間較長 地面障礙物不可忽視

年紀增加後，反射動作喪失，對危險事物的反應時間不足。而生活中地面障礙物，如不固定的門墊、地毯、凹凸不平的地板都是易使老年人絆倒的危險物；此外，環境中的危險源，如不固定或有輪子的家具，地面傾斜或凹陷、光線不足以及沒有裝置扶手設備等，也都會造成跌倒。

留意鞋底有無止滑 避免不慎跌倒受傷

值得注意的是，失禁病患、保養不良的設備、喝酒或服用其他藥物會削弱判斷力、破壞平衡感，尤其穿着鞋底無止滑功能的鞋子或高跟鞋，都容易造成老年人滑倒、絆倒或跌倒，不得不慎！

避免跌倒 18個注意事項

1.將環境中之危險源移除，盡量設置無障礙空間。

2.選擇適當的鞋子：購買合腳的鞋子或拖鞋，鞋底要粗糙、防滑。

3.增添必要的設備：使用坐式馬桶、馬桶蓋自動掀起設備。在樓梯、浴室等處裝置扶手，並將扶手調整至適當的高度。

4.給予老年人安全的輔助器材，如枴杖、助步器及輪椅等，並將其放置於靠床處。

5.使用合適的地板，地面高低落差不宜太大，且不要打蠟，若地板需要鋪設磁磚或大理石，則應該選擇表面較為粗糙者。

6.服用的藥物應由專業人員的指示，以了解任何可能潛在的影響及副作用。

7.定期檢查視力和聽力。

8.規律的運動可以增進骨骼肌肉系統的柔軟度與耐力，以保持肌肉和關節的靈活及活動力。

9.照明及採光應充足，採用不會使人炫目的燈光。夜晚入睡後，浴室及客廳應留盞夜燈，以方便起床行動。保持樓梯通道的明亮。

10.將常用的物品放在方便取用的高度和地方。如果有需要，必須使用有扶手且踏板較寬的梯子。

11.調整水槽、馬桶、床、櫥櫃、座椅和廚房用具等設備的高度，使老年人方便使用。

12.禁止或限制飲酒。

13.放慢下床速度或從椅子上起身的動作，避免太匆忙。

14.在樓梯的收邊處須有止滑條處理，樓梯扶手也要選擇適合著力、方便攀扶者。盡可能將老年人的臥房與主要活動空間都安排在同一樓層，以減少老年人攀爬樓梯的機會。

15.浴室、洗手間地面應保持乾燥，地板應有止滑設備，如防滑磚、具吸水及底面有防滑功能的墊子，在浴缸底部放置防滑墊或貼上防滑貼布，浴缸加裝能夠支撐身體重量的扶手或淋浴用座椅，馬桶旁也應裝上堅固的扶手。

16.椅子須有椅背及扶手，高度以坐姿膝關節90度為原則，避免使用床欄，若無法下床臥床者須使用床欄，注意床欄的維護及完整性。

17.注意早晚的保暖，以防關節僵硬無力。

18.知道如何在跌倒後爬起，老年人跌倒勿用手撐，避免手腕骨折。

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