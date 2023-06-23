大腸癌｜彩虹飲食法護心血管提升免疫力　預防大腸癌應該這樣吃

目前在醫學上所知會造成大腸癌的，主要是油炸、燒烤等食物，還有飲食西化的關係，像是紅肉經過高溫油炸或是燒烤後，就容易產生致癌物質。



有些外食族常吃的食物，吃太多會讓身體造成很多負擔，也會危害到消化系統、像是腸胃道！

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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預防大腸癌應該這樣吃！

盡量避免這兩類食物

- 加工重組的食物：缺乏自然的養分，雖然可以充飢，但長久下來，身體的營養會變得不均衡，包括組合肉等：而過多的紅肉攝取，會代謝出許多硫化物，都會破壞大腸中的生態，造成壞菌繁殖較快、益生菌不足；而非天然成分的奶茶、人造牛油，會累積許多壞油脂在血管內，造成病變，同時破壞腸道修復，導致黏膜被破壞，長期發炎的腸道就有癌化、長瘜肉的可能。

- 太過冰冷的食物：冰冷的食物易影響血液循環、造成風險、病變，影響消化，不利於油脂的吸收，雖然身體會自行調節體溫，但太常吃冰冷的食物還是會影響消化的能力。建議不要太常吃。

- 人造食品、組合肉

- 奶精、人造味精

- 過期不新鮮食物

- 辣、過度刺激食物

- 醃漬物

- 冰冷的食物

- 不好油脂

大腸癌預防貼士（點圖）

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彩虹飲食法

鼓勵大家餐盤中要像彩虹一樣要有紅、橙、黃、綠、白、紫、黑、藍，不同顏色的蔬果代表有不同的植化素、維他命、礦物質及纖維等，不僅能預防大腸癌，還有保護心血管、提升免疫力等功效：

- 紅：番茄、紅辣椒、紅椒、西瓜、士多啤梨、蔓越莓、紅石榴

- 橙/黃：南瓜、胡蘿蔔、黃甜椒、橘子、木瓜、哈密瓜、西柚

- 綠：西蘭花、椰菜、茼蒿（皇帝菜）、菠菜、西芹、四季豆、九層塔、番薯葉、蘆筍

- 白：洋蔥、黃豆芽、白蘿蔔、大蒜、白椰菜花、水梨

- 紫/黑/藍：茄子、紫葡萄、黑木耳、香菇、黑棗、藍莓



7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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適量補充蔬果當中的纖維能促進大腸蠕動，幫助排便順暢，降低致癌物質接觸到腸壁的機率，也可以減少致癌廢棄物再次吸收進入體循環的機率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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