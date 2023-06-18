大腸癌｜大便有黏液全因腸道長腫瘤？專科醫生教1招判斷

大便有黏液，是正常的嗎？



台灣禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科醫師鍾雲霓表示，腸道分泌黏液與排便一起出來是正常的，但腸黏液若變多，就要當心是食物過敏、吃壞肚子等引起；另外，腫瘤的存在也會讓腸液變多，建議以1招確認。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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食物過敏、吃壞肚子、吃進細菌都會增加腸道黏液

鍾雲霓指出，腸道會分泌黏液，並且跟著糞便一起出來，這些黏液可以潤滑腸壁、減少糞便表面對腸道的刮傷，也能促進糞便滑出腸道。但腸黏液若變多了，務必要當心是食物過敏，吃了不適合的食物刺激腸道，或是吃壞肚子、吃進細菌等引起。

建議腸液變多的時候，可以觀察自身有無腹痛、腹瀉等狀況，避免不適合的食物帶來反覆刺激，鍾雲霓建議，民眾也可以認真增加蔬果攝取量1周左右，若腸液變少，就更能肯定之前吃的食物不適合。

▼7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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另外，也可以觀察腸液顏色是蛋清色？還是其他雜色？鍾雲霓解釋，正常腸液是水狀或蛋清狀，有時像鼻涕，堆積起來一次呈現時可能會近似男女私密處分泌物稠白色。但若是排便過於用力，黏液夾雜硬糞便，再一起經過肛門磨擦刮傷，就會有些許帶血絲；此外，嚴重腹瀉，黏液參雜腸黏膜表面受傷發炎的分泌物時也會帶血。

痔瘡的存在也會讓腸液變多，甚至帶來搔癢，鍾雲霓解釋，有些患者因長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，將腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，引起潮濕、破皮、搔癢等症狀，可與醫師討論，徹底解決痔瘡，去除搔癢根因。

腸道長腫瘤也會讓腸液分泌變多，建議進行檢查才是正途

鍾雲霓也提醒，由於腫瘤對腸道是厲害的刺激，因此腫瘤的存在也會讓腸液變多，但由於太難自行判定，所以不要猜，定期檢查才是正途。如果3～5年內大腸鏡檢查是正常的，那腸液增增減減多半是功能上的問題，多吃蔬果少吃刺激，再觀察看看即可。

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大腸鏡檢查不是年年都要做，大腸黏膜長瘜肉需要6～8年，瘜肉變壞需要2～3年，如果做過第一次是正常的，可隔3～5年檢查一次，甚至正常了一陣子之後，再拉長年限至5～8年檢查一次，都能免除罹患大腸癌的風險。

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