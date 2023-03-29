護眼｜眼睛不適只補充葉黃素沒有用？先搞清原因用4訣竅保養雙眼

「眼睛不舒服，吃點葉黃素吧。」這是不是你感覺到眼睛不適時的第一反應？



營養師解釋，引發眼睛不適的原因有很多，不是單靠吃葉黃素就能完全改善，先釐清自己的眼乾、眼壓高的原因，用4訣竅保養雙眼，說不定比每天吃一堆視力保健品還有效。

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眼睛不適引發原因多 只吃葉黃素沒用

台灣營養師簡子勻表示，大多數的民眾在補充葉黃素後，對於眼睛不適的改善也很少有明顯感受，這是因為眼睛的不適有分為眼壓高、乾眼症等狀況，眼壓高除了是用眼過度形成的，還有可能是高血壓的問題所導致。如果是高血壓所產生的眼睛不適，補充葉黃素自然就沒有任何幫助。

而如果是用眼過度導致的眼壓高，則是需要加強眼睛周邊的血液循環及放鬆，像是熱敷、補充B雜、鎂、抗氧化營養素如維他命C、維他命E、花青素及蝦紅素等，若是乾眼狀況十分嚴重，就要懷疑是免疫疾病的乾燥症所導致。

6種護眼營養秘方（按圖了解👇👇👇）

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4訣竅保養雙眼超有效

簡子勻指出，一般乾眼症的病因有缺乏水分、油脂不平衡（尤其缺乏抗發炎的油脂）、身體的氧化壓力大（體內自由基太多）等原因，她提供以下幾種保養方式讓民眾參考，可以先從第1條開始做，如果沒有進步或是進步不大再接著做下一條，以疊加的概念進行：

1. 每日攝取足量的水分，每天至少喝自己體重乘以35cc的水量。

2. 較少吃魚的民眾則可以補充500～1000毫克的魚油（EPA比例較高的為主)。

3. 多吃不同顏色的蔬菜，每日至少攝取2碗的蔬菜量。

4. 補充抗氧化的營養素：維他命C、維他命E、維他命A、花青素及蝦紅素。



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葉黃素究竟要不要補充？

簡子勻也提醒民眾，葉黃素及玉米黃素對眼睛還是有一定的保護作用，尤其是針對黃斑部病變的問題，還是建議40～50歲以上的成年人，可以每日適量的補充5～10毫克的葉黃素作為預防保養，若是針對眼睛不適的問題，可以選擇含有其他抗氧化成分的複方，效果可能會更好。

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