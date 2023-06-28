護眼｜葉黃素至少連續攝取達這時間才有效　5大功效護眼中和藍光

很多人都會吃葉黃素保養眼睛，但葉黃素是一吃就有用了嗎？還是要吃多久才有效？台灣藥師（港稱藥劑師）廖偉呈表示，黃斑部葉黃素濃度增加緩慢，至少要吃2～4個月，濃度才會有意義增加，建議連續食用半年以上，才能達到最佳的防護效果。



廖偉呈說明，相對於維他命B雜吃完立即有感，葉黃素是慢工出細活的營養素。食用葉黃素後血液濃度約在2周後有明顯上升，但是卻不能很快反應在黃斑部的濃度增加上，必須連續食用約24至28周以上，黃斑部葉黃素濃度才會明顯上升，達到足夠抵禦藍光的效果。

3大護眼法寶（按圖👇👇👇）

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葉黃素連續吃半年才能達最佳防護效果，停用後效果也能維持半年

簡單來說，黃斑部葉黃素濃度增加緩慢，需要連續食用葉黃素2至4個月後才會呈現有意義的增加。他建議，最好連續食用半年以上，才能達到最佳的防護效果。

雖然黃斑部葉黃素濃度上升慢，但衰退也慢，連續食用半年後，就算停止補充，血液中葉黃素量已降低至正常，黃斑部中的濃度仍能持續發揮中和藍光的效果，維持約半年左右。

葉黃素5大功效（按圖看清👇👇👇）

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廖偉呈說明，葉黃素具有中和藍光、清除自由基、減少觀看色差、提高對比敏銳度、改善視覺適應能力等功效。

1. 中和藍光

葉黃素能夠中和藍光，減少藍光對水晶體和視網膜細胞的傷害。

2. 清除自由基

葉黃素具有優秀的抗氧化特性，可以幫助清除自由基，減少氧化損傷對視覺的影響。

3. 減小觀看色差

葉黃素已被證實能夠降低觀看色差，幫助眼睛更準確地感知物體顏色的變化。

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4. 提高對比敏銳度

對比敏銳度是指眼睛區分光線和黑暗之間對比的能力。而補充葉黃素則能夠提高對比敏銳度。

5. 改善視覺適應能力

葉黃素可以改善因強光引起的短暫眩光失能現象。

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