護眼｜培養6習慣防眼睛提早老化！眼藥水用太多小心變成乾眼症

不少民眾在眼睛疲憊、乾澀時，會去藥妝店或藥局，買現成眼藥水來紓緩眼睛疲勞，甚至沒事就點一下眼藥水，當作保養。



中醫師提醒，眼藥水使用過於頻繁，可能會演變成乾眼症，在日常中培養6種好習慣，才是真正預防眼睛老化的不二法門。

培養6習慣預防眼睛提早老化（按圖👇👇👇）

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眼藥水用太多 當心演變成乾眼症

台灣中醫師張宏銘指出，一般市售的眼藥水大多能緩解眼睛疲勞、乾澀或紅腫發癢等症狀，但眼藥水如果太頻繁使用，反而會讓眼睛無法自然分泌淚液，很可能會演變成乾眼症，因此提早開始保養眼睛，才是預防眼睛老化的最好方法。

培養6習慣預防眼睛提早老化

張宏銘建議民眾，可以培養6種好習慣，有助於預防眼睛提早老化：

1. 避免用眼過度

避免用眼過度是最理想的保養方式，但執行上也很有困難度。建議民眾在看螢幕、看書時，每使用眼睛30分鐘，就適當休息5到10分鐘，起來舒展一下身體、倒個水等，順便放鬆一下身心。

緩解乾眼症方法（按圖看清👇👇👇）

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2. 熱敷眼睛

熱敷眼睛可以促進眼睛血液循環與放鬆眼周的肌肉，可以將毛巾浸泡在大概是洗澡水溫度的熱水中，擰乾後對折覆蓋在眼睛上，大概5分鐘左右就好。

3. 正常的生活作息

以中醫觀點來說，晚上11點到凌晨3點，這段時間是人體12條經絡中「膽經」跟「肝經」的運行時間，也是肝臟的黃金休息期，如果在這段時間是處於熟睡狀態，會有助於我們肝臟進行排毒跟自我修復。因此每天的睡眠時間，最好要有7～8小時，才能讓身體有效的緩解疲勞，對於眼睛保養也有一定的正面效果。

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4. 補充對眼睛有益的食物

張宏銘列出一些常見的「顧眼睛食物」供民眾參考，但前提是要均衡飲食：

- 魚類：魚肉中含有豐富的Omega-3脂肪酸，對於視力的保養很有幫忙。

- 雞蛋：雞蛋含有維他命A、葉黃素、玉米黃素以及鋅，可以保護視網膜。

- 堅果類：每天適量吃些堅果類，像是杏仁、花生等來攝取維他命E，可以抗氧化，也有助於眼睛保護，但堅果類熱量頗高，注意不要食用過量。

- 蔬菜類與水果類：深色蔬菜像是菠菜、番薯葉等，它們富含葉黃素，可以保護視網膜對於螢幕的藍光所造成的傷害。另外，像紅蘿蔔、番薯等富含的β-胡蘿蔔素，會在體內轉化成維他命A，可以改善及預防夜盲症、乾眼症或視網膜黃斑部的相關疾病。而水果類像是柑橘類或是檸檬，這些水果含有豐富的維他命C，有助於眼睛血液循環，保護眼睛血管的流通，對於已經患有白內障的銀髮族長輩也有保護功效。

▼十大乾眼症症狀（按圖👇👇👇）

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5. 戶外走走

要每周提醒自己，去戶外走走一到兩次，到家裡附近的公園也行，外出時可以適當的配戴太陽眼鏡。在行進的過程中，盡量抬頭看看遠方的風景，特別是綠色的植物或山脈，除了眼睛可以放鬆，生活工作累積的壓力也會釋放。

6. 眼睛有狀況直接到眼科檢查

除了每半年接受眼部基本檢查之外，若是眼睛長期有疲勞感、血絲或是其他狀況，如果症狀已經持續一段時間，還是建議去眼科檢查會比較保險。如果本身眼睛已患有疾病例如白內障、青光眼等，就更要使用眼科醫師開立的藥物、眼藥水，不可直接購買現成眼藥水。

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