胃酸倒流與耳鳴發生有因果關係？醫生一文解迷思　早期治療助恢復

除了年紀大內耳功能退化，生活中壓力過大、經常失眠、過勞及高油、高鹽的飲食型態，都是可能誘發耳鳴的原因，然而，耳鳴的背後，可能不單純只是耳朵的問題。曾有媒體報導指出，有1名飽受耳鳴困擾的患者，服藥2年都未見改善，後來發現是「胃酸倒流」，胃酸逆流導致咽喉炎，進而引發中耳炎，因耳咽管受損釀成耳鳴。



台灣資深耳鼻喉科醫師李宏信指出，事實上，胃酸倒流和耳鳴兩者之間並不存在因果關係，耳鳴真正的致病原因與內耳神經萎縮、損傷有關。

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耳鳴與胃酸倒流有相關？醫：不能混為一談

胃酸倒流與耳鳴是2種不同器官的疾病，胃酸倒流的發生，常因年齡老化，或是長期胃酸分泌過多，而造成食道末端與胃連接處有一環狀肌肉「下食道括約肌」賁門變得鬆弛，使胃酸逆流進入食道，往往胃酸往上衝到咽喉，導致喉嚨乾、痛或痰多，或火燒心症狀。此時若同時出現耳鳴的症狀，除了胃酸的預防及治療外，也應針對耳鳴加以處置。因為，耳鳴的問題並不會因為改善胃酸問題而消失。

台灣李宏信醫師進一步表示，中耳有條耳咽管通往咽喉，咽喉位於懸壅垂旁邊的上方2側，感冒用力擤鼻涕跑到中耳，可能導致中耳炎影響內耳神經，但胃酸往上噴到中耳耳咽管的機率可說微乎其微。且胃酸是強烈酸性液體，具殺菌之作用，因此由胃酸而發生中耳炎的機會幾乎不太可能。

至於耳鳴為何會被誤解與胃酸倒流聯想在一起？台灣李宏信醫師分析，這可能與緊張、焦慮和生氣時，胃酸會分泌更多，導致胃痛，而控制胃酸過多和情緒反應又和自律神經相關。一旦過度緊張、焦慮，就容易出現自律神經失調，誘發胃酸倒流發生，而焦慮緊張同時也會引發內耳血管收縮導致耳鳴，因此才有人將胃酸過多與耳鳴混為一談。

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耳鳴依嚴重程度可分為4期 早期介入治療有助恢復

常見耳鳴的好發族群，通常年長者多因內耳血液循環不良、神經退化萎縮2大因素造成；青中年人可能因工作壓力大、用腦過度、焦慮、睡眠不足以及罹患三高，導致內耳血管過度收縮、阻塞，血液循環不順暢，局部缺血、組織壞死，進而引發內耳神經萎縮，發生耳鳴眩暈或重聽等病症。

台灣李宏信醫師根據多年看診經驗，將耳鳴嚴重程度分為4期：第1期是夜深人靜時才聽得到耳鳴的聲音；第2期是整個晚上都能聽到；第3期是白天偶爾聽到；第4期則是整天24小時都聽得到。患者的耳鳴聲不同，像是啵啵聲、打鼓聲、蟬鳴唧唧聲都有，或者合併不只1種聲音，愈早治療就能愈快達到改善效果。

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耳鳴症狀初期發生時可透過服藥治療，由於內耳血管細微，主要以打通血路、促進內耳血管暢通，幫助增加血管流通及血液滲透作用，並透過神經營養劑如補充維他命B12、B1，活化滋養內耳神經功能。

通常初期發生1、2週，服藥治療約1、2個月就會改善；耳鳴情況拖愈久，服藥必須有耐心並遵照醫囑，台灣李宏信醫師坦言，服藥長短因人而異，至少需服藥3個月，過程中可能會歷經像是波浪聲反反覆覆，時而大聲或小聲，持續服藥，最終愈變愈小聲、直到消失而沒有耳鳴聲音為止。

台灣李宏信醫師提醒，若耳鳴置之不理，可能歷經3至5年，最終導致重聽，因此適時介入治療，能避免內耳持續老化萎縮、受損，回復正常。預防耳鳴復發，平時應避免焦慮緊張生氣，維持身心平衡，睡眠充足及補充一些營養神經之維生素，並應控制三高、防範血管堵塞。另外，中風患者服用阿斯匹靈有可能導致耳鳴副作用，可向醫師諮詢並改善或更換用藥對策，以防耳鳴發生或惡化產生眩暈及重聽之併發症。

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